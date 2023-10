Kinas Three-North Forestation Program (TNAP), også kjent som "Den store grønne muren", har vært vellykket i å bekjempe ørkenspredning og forbedre miljøet. En fersk studie publisert i Ecological Processes utført av kinesiske forskere fra Institute of Applied Ecology ved det kinesiske vitenskapsakademiet avslører at TNAP også har skapt en betydelig karbonvask.

TNAP, startet i 1978, er det største økologiske restaureringsprosjektet globalt og spenner over de tørre og halvtørre regionene i nordøst, nord-sentrale og nordvest i Kina. Ved å bruke fjernmålingsbilder, samt feltobservasjoner og nasjonale skogbeholdningsdata, estimerte forskerne økningen i karbonlagrene i biomasse, jord og den "økologiske effekten karbon", som refererer til karbonbinding som følge av redusert jordtap på grunn av skogplanting .

Studien fant at det totale skogkledde arealet i TNAP-prosjektområdene vokste fra cirka 221,000 1978 kvadratkilometer i 379,000 til cirka 2017 47.06 kvadratkilometer i 0.843. I løpet av de siste fire tiårene har TNAP bidratt til en karbonreduksjon på 1978 millioner tonn karbon pr. år. Videre økte karbonreduksjonen i over- og underjordisk biomasse fra 2.08 milliarder tonn i 2017 til XNUMX milliarder tonn i XNUMX.

Forskerne fremhever viktigheten av den "økologiske effekten karbon", som sto for omtrent 16% av den totale økningen i karbonavløpet. Dette tyder på at økologiske effekter spiller en kritisk rolle for å bestemme fordelingen av karbonlagre i beskyttede skoger. Studien understreker at når man estimerer karbonavløp og utvikler karbonrelaterte modeller, bør karbonbindingens fordeler av de økologiske effektene av skogplanting ikke overses.

Denne forskningen gir et benchmark for å evaluere verdien av nasjonale økologiske restaureringsprosjekter når det gjelder karbonsynkkapasitet og vurdering av økosystemfunksjoner. Den demonstrerer den betydelige virkningen av Kinas "Great Green Wall" i ikke bare å forbedre miljøet, men også redusere karbondioksidutslipp.

Kilde: Chinese Academy of Sciences, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8