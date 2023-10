Kina inviterer til globalt samarbeid for International Lunar Research Station

By

Kina sender en invitasjon til det globale romfartssamfunnet til å samarbeide om sin internasjonale måneforskningsstasjon (ILRS). Under den internasjonale astronautiske kongressen i Baku, Aserbajdsjan, ga Li Guoping, sjefsingeniøren ved China National Space Administration (CNSA), detaljert innsikt i Kinas ambisiøse romutforskningsarbeid.

Et av Kinas kommende oppdrag, Chang'e 6, tar sikte på å lage historie som det første månens fjernsideprøve-returoppdrag. Planlagt for en oppskyting i 2026, bygger dette oppdraget på suksessen til Chang'e 5-oppdraget og inkluderer bidrag fra Frankrike, Italia og European Space Agency (ESA). Queqiao 2, også kjent som 'Magpie Bridge 2', en månebane, vil spille en avgjørende rolle for å lette kommunikasjonen mellom månelanderen og oppdragskontrollen.

Chang'e 6 forventes å hente to kilo månemateriale, lik prestasjonene til forgjengeren. I tillegg vil Chang'e 7-oppdraget, planlagt for 2026, utforske Månens sørpol. Flere land har sendt inn forslag om å bidra med internasjonal nyttelast til dette oppdraget, og evaluering av disse forslagene pågår for tiden. Chang'e 8-oppdraget, satt til en oppskyting i 2028, vil også målrette mot Månens sørpol og tjene som hovedoppdraget for å etablere ILRS.

Kina søker aktivt internasjonalt samarbeid for Chang'e 8-oppdraget, med omtrent 200 kilo nyttelastkapasitet dedikert til internasjonal nyttelast. CNSA inviterer forslag fra potensielle samarbeidspartnere. Videre har Kina satt i gang et bemannet måneprogram med mål om å lande astronauter på månen innen 2030. CNSA utvikler en tungløftsrakett for å støtte denne bestrebelsen.

I tillegg til måneoppdrag, har Kina planlagt Tianwen-serien med oppdrag, inkludert asteroideprøveretur, Marsprøveretur og planetarisk utforskning. Kina understreker at dataene og prøvene som samles inn fra disse oppdragene vil være tilgjengelig for det globale vitenskapelige samfunnet for forskningsformål.

Kina er engasjert i samarbeid med forskjellige land og har etablert partnerskap, inkludert et kjent med Roscosmos. Delingen av måneprøver hentet fra Chang'e 5-oppdraget med internasjonale samarbeidspartnere viser Kinas forpliktelse til samarbeid. ILRS-programmet, initiert av kinesiske forskere, har som mål å etablere langsiktige operasjoner i månens bane og på månens overflate. Kina forhandler for tiden med land og internasjonale organisasjoner på bilateralt og multilateralt nivå for ILRS-prosjektet.

CNSA tilbyr fleksibilitet til partnere, slik at de kan bidra til prosjektet i henhold til deres evner. Samarbeid kan innebære å skaffe nyttelast eller instrumenter, samt delta i vitenskapelig forskning ved å bruke data og prøver returnert fra ILRS-oppdrag. ILRS er et visjonært prosjekt som strekker seg fra 2025 til 2040, og viser Kinas dedikasjon til internasjonalt samarbeid innen måneforskning og utover.

