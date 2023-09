Kina lanserer konkurranse for å navngi Moon Spacecraft

By

Kina oppfordrer publikum til å foreslå navn på to romfartøyer som vil spille en avgjørende rolle i nasjonens plan om å sende astronauter til månen før 2030. China Manned Space Agency (CMSA) har satt i gang en konkurranse som inviterer folk til å sende inn navn for en bemannet månelander og en ny generasjon mannskapsromfartøy.

CMSA har spesifisert at de valgte navnene skal gjenspeile kjerneverdiene og elementene knyttet til menneskelig romfart, samt fremheve Kinas ekspertise innen intelligent produksjon. Konkurransen varer frem til 30. september, og byrået vil kortliste 10 navn etter foreløpig utvelgelse. Online avstemning vil bli åpnet for de kortlistede navnene, med det endelige utvalget gjort av et vurderingsteam bestående av eksperter innen romfart og litteratur.

Kina har allerede gjennomført en utprøving av den nye generasjonen mannskapsromfartøy, som forventes å gjennomgå en full testflyging i 2027 med Long March 10-raketten. Mindre informasjon er tilgjengelig om månelanderen, men rapporter indikerer at den vil veie omtrent 57,320 XNUMX pund og bestå av en landingsmodul og en fremdriftsmodul. Denne landeren er designet for å transportere to astronauter til månens overflate og tilbake til månens bane.

Oppdraget vil kreve to oppskytinger av Long March 10-raketten. Detaljerte animasjoner utgitt av CMSA visualiserer landeren, romfartøyet og den tiltenkte progresjonen av oppdraget.

Dette initiativet lar publikum delta i nasjonens ambisiøse mål om måneutforskning. Den har som mål å engasjere og inspirere folket i Kina, fremme en følelse av nasjonal stolthet og eierskap i romprogrammet. Konkurransen reflekterer Kinas forpliktelse til å fremme sin tilstedeværelse i romutforskning og håper å fange essensen av sine prestasjoner med de valgte navnene.

kilder:

– China Manned Space Agency (CMSA)