Kina planlegger å utvide romstasjonen som et alternativ til NASA-ledet ISS

Kina har annonsert sine planer om å utvide romstasjonen sin, kjent som Tiangong eller Celestial Palace, til seks moduler fra tre. Utvidelsen har som mål å gi astronauter fra andre nasjoner en alternativ plattform for nær-jorden-oppdrag når levetiden til den NASA-ledede internasjonale romstasjonen (ISS) nærmer seg slutten.

China Academy of Space Technology (CAST), en enhet av Kinas hovedromsentreprenør, avslørte at levetiden til den kinesiske romstasjonen vil være mer enn 15 år, og overgår den tidligere annonserte 10-årige levetiden. Tiangong har vært fullt operativ siden slutten av 2022, og har plass til opptil tre astronauter i en orbital høyde på 450 kilometer (280 miles).

Med utvidelsen vil massen til Tiangong nå 180 tonn, fortsatt bare 40 % av massen til ISS, som kan inneholde et mannskap på syv astronauter. Siden ISS forventes å bli tatt ut etter 2030, vil imidlertid Kinas romstasjon tilby et alternativ for fremtidige romoppdrag. Kina har som mål å bli en stor rommakt innen den tiden.

I fjor meldte kinesiske statlige medier at flere land hadde uttrykt interesse for å sende astronautene sine til den kinesiske stasjonen. Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) uttalte imidlertid nylig at den ikke har budsjettmessig eller politisk godkjenning til å delta i Tiangong, og skrinlegger en årelang plan for et besøk av europeiske astronauter.

Definisjoner:

– Tiangong: Kinesisk romstasjon, også kjent som Celestial Palace.

– ISS: Den internasjonale romstasjonen.

kilder:

– China Academy of Space Technology (CAST)

– European Space Agency (ESA)