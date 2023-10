Kina planlegger å utvide romstasjonen sin når ISS nærmer seg slutten av levetiden

By

Kina skal utvide sin romstasjon til seks moduler i løpet av de kommende årene, og tilby astronauter fra andre nasjoner en alternativ plattform for nær-jorden-oppdrag når den internasjonale romstasjonen (ISS) nærmer seg slutten av sin operative levetid. China Academy of Space Technology (CAST) kunngjorde på den internasjonale astronautiske kongressen at den operative levetiden til den kinesiske romstasjonen vil overstige 15 år, noe som er lengre enn tidligere annonsert.

Den kinesiske romstasjonen, kjent som Tiangong eller Celestial Palace, har vært i full drift siden slutten av 2022 og kan være vert for opptil tre astronauter. Etter utvidelse til seks moduler vil den ha en masse på 180 tonn, noe som gjør den til bare 40 % av massen til ISS. ISS, som har vært i bane i over to tiår, forventes imidlertid å bli tatt ut etter 2030. Kina har som mål å bli en stor rommakt omtrent samtidig.

Kina har uttrykt sin vilje til å samarbeide med andre land ved å invitere sine astronauter til den kinesiske stasjonen. I fjor ble det rapportert at flere land hadde bedt om å sende astronautene sine til Tiangong. Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) kunngjorde imidlertid i år at den ikke hadde budsjett eller politisk godkjenning til å delta i prosjektet, noe som hindrer Kinas ambisjoner om romdiplomati.

Til tross for utfordringene, symboliserer Tiangong Kinas økende innflytelse og tillit til sine romfart. Den har blitt en konkurrent til USA innen romutforskning og er forbudt i henhold til amerikansk lov fra ethvert samarbeid med NASA. Russland, en deltaker i ISS, har også foreslått å bygge sin egen romstasjon med samarbeid fra BRICS-nasjoner.

Kinas utvidelsesplaner for romstasjonen og ambisjonen om å bli en stor rommakt gjenspeiler deres forpliktelse til fremskritt innen romutforskning. Når ISS nærmer seg slutten av levetiden, har Kina som mål å gi astronauter fra andre nasjoner en alternativ plattform for jordnære oppdrag.

Definisjoner:

– ISS: Den internasjonale romstasjonen

– Tiangong: Kinesisk romstasjon, også kjent som Celestial Palace

– BRICS: En gruppe som består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika

