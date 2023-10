Kina planlegger å utvide romstasjonen til å konkurrere med ISS

Kina er satt til å doble størrelsen på sin romstasjon, Tiangong, i et forsøk på å konkurrere med den NASA-ledede internasjonale romstasjonen (ISS) og tiltrekke andre nasjoner bort fra den. Utvidelsen vil innebære å øke antallet moduler fra tre til seks, noe som gir en alternativ plattform for nær-jorden-oppdrag. I følge China Academy of Space Technology (CAST) vil den operative levetiden til den kinesiske romstasjonen overstige 15 år.

Tiangong har vært i full drift siden slutten av 2022, og har plass til maksimalt tre astronauter i en orbital høyde på opptil 450 km (280 miles). Til tross for utvidelsen vil den 180 tonn tunge Tiangongen fortsatt utgjøre bare 40 % av massen til ISS, som kan inneholde et mannskap på syv astronauter. Imidlertid faller ISS, som forventes nedlagt etter 2030, sammen med Kinas plan om å bli en «stor rommakt».

Kinas ambisjoner om romdiplomati traff et hinder da Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) kunngjorde at de ikke ville ha nødvendig budsjett eller politisk godkjenning for å delta i Tiangong. Selv om flere land hadde uttrykt interesse for å sende sine astronauter til den kinesiske stasjonen, fremhevet ESAs beslutning begrensningene i Kinas ambisjoner.

Ikke desto mindre representerer Tiangong Kinas økende innflytelse og tillit til dets romarbeid. Det har blitt et symbol på landets romkapasiteter og en rival til USA på domenet. På grunn av amerikanske lover har Tiangong imidlertid forbud mot å samarbeide med NASA direkte eller indirekte.

I mellomtiden søker Russland, en annen deltaker i ISS, også muligheter for romdiplomati. Roscosmos, den russiske romfartsorganisasjonen, planlegger å bygge en romstasjon bestående av seks moduler som kan romme opptil fire kosmonauter. Moskva har antydet at partnerne i BRICS-gruppen, nemlig Brasil, India, Kina og Sør-Afrika, kan bidra til byggingen av stasjonen.

Avslutningsvis viser Kinas utvidelse av Tiangong-romstasjonen sin vilje til å bli en viktig aktør innen romutforskning. Ved å tilby et alternativ til ISS, har Kina som mål å tiltrekke internasjonalt samarbeid og bane vei for sine ambisjoner om å dominere romdomenet.

