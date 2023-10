Kina har avduket planer for sitt kommende Chang'e-8-oppdrag, som tar sikte på å teste ressursutnyttelse på månen på stedet. Oppdraget, som skal lanseres i 2028, vil fungere som en forløper til Kinas større prosjekt International Lunar Research Station (ILRS). Chang'e-8-oppdraget vil bestå av en lander, rover og robot, med mål inkludert å undersøke månens geologi, utføre jordobservasjon fra måneoverflaten, analysere måneprøver og eksperimentere med ressursutnyttelse.

Kinas Chang'e-8-oppdrag vil også teste et lukket terrestrisk økosystem i månemiljøet. Oppdraget vil bygge på Kinas tidligere måneoppdrag for å verifisere nøkkelteknologier for fremtidige oppdrag. China National Space Administration (CNSA) har uttrykt sin åpenhet for internasjonalt samarbeid for dette oppdraget, og inviterer til deltakelse på forskjellige nivåer, fra oppdrag til system og nyttelastnivåer.

Foreløpige landingssteder for Chang'e-8 inkluderer regioner rundt Leibnitz Beta, Amundsen, Cabeus-kratrene og Shackleton-de Gerlache-ryggen. Tre av disse stedene vurderes for landingsoppdraget med Artemis 3-mannskap.

Chang'e-8-landeren vil bære 10 vitenskapelige nyttelaster, inkludert landings- og topografikameraer, et seismometer, et månebasert jordradiometer og multispektralt bildeapparat, et mykt røntgenteleskop og andre. Roveren vil være utstyrt med fire vitenskapelige nyttelaster, inkludert et panoramakamera, månepenetrerende radar, en infrarød spektrummineralanalysator og en in-situ måneprøveanalyse og lagringsenhet.

Chang'e-8 vil følge Chang'e-7-oppdraget i 2026, som også vil være rettet mot månens sydpol. Disse oppdragene vil legge grunnlaget for det større ILRS-prosjektet på 2030-tallet. I tillegg er Kinas Chang'e-6-oppdrag, en månens fjernsideprøve, planlagt å lanseres i første halvdel av 2024.

I følge Yu Dengyun, sjefdesigneren for Kinas måneutforskningsprosjekt, vil ILRS bli konstruert ved å bruke supertungløftende rakettoppskytinger på 2030-tallet. ILRS vil ikke bare tjene som en måneforskningsstasjon, men også validere teknologi og evner for fremtidige mannskapsoppdrag til Mars.

