Kina avslører ambisiøse fremtidige romplaner, inkludert Lunar Sample Return Mission

By

Li Guoping, sjefingeniør ved China National Space Administration (CNSA), delte detaljer om Kinas fremtidige romplaner på den internasjonale astronautiske kongressen. Kinas Chang'e 6-oppdrag er planlagt til 2026 og har som mål å være det første prøve-returoppdraget fra månens fjernside. Dette oppdraget vil bli støttet av Queqiao 2-satellitten, som vil fungere som et datarelé for månelanderen. Chang'e 6-oppdraget forventes å bringe tilbake to kilo månemateriale, likt Chang'e 5-oppdraget.

Chang'e 7-oppdraget, også planlagt i 2026, vil gå til månens sørpol. Kina har mottatt forslag fra åtte land for internasjonal nyttelast på dette oppdraget. Chang'e 8-oppdraget, planlagt til 2028, vil fungere som en stifinner for International Lunar Research Station (ILRS) som Kina tar sikte på å etablere rundt Månens sørpol. Chang'e 8-oppdraget har tildelt 200 kilo nyttelastkapasitet for internasjonal nyttelast.

I tillegg til disse oppdragene har Kina satt i gang et bemannet måneprogram med mål om å lande astronauter på Månen innen 2030. Landet planlegger også asteroideprøve-returoppdrag (Tianwen-2), Mars-prøvereturoppdrag (Tianwen-3), og et planetarisk utforskningsoppdrag til Jupiter (Tianwen-4). Guoping understreket at dataene og prøvene fra disse oppdragene vil bli delt med det globale vitenskapelige samfunnet for forskningsformål.

Kina jobber tett med andre land, inkludert Roscosmos, for å etablere ILRS. Landet har allerede delt prøver fra Chang'e 5-oppdraget med internasjonale samarbeidspartnere. ILRS har som mål å gi langsiktige stabile operasjoner for nyttelast og romfartøy i både månens bane og på månens overflate. Kina søker aktivt samarbeid med andre romfartsorganisasjoner og ønsker deres deltakelse velkommen på ulike nivåer av samarbeid, fra å tilby nyttelast og instrumenter til å analysere data og prøver.

ILRS er et langsiktig prosjekt planlagt fra 2025 til 2040, og Kina forhandler for tiden med ulike land og internasjonale organisasjoner for å gjøre programmet til virkelighet.

kilder:

– Internasjonal astronautisk kongress i Baku, Aserbajdsjan

– Kinas nasjonale romfartsadministrasjon