Kina avslører en ambisiøs langsiktig utforskningsplan for solsystemet

Kina har nylig avduket sitt oppdaterte veikart for måne- og romutforskningsoppdrag, og gir detaljerte planer for de neste syv årene. Fokuset for Kinas letearbeid vil være Chang'e-måneutforskningsprogrammet, med oppdrag som spenner fra prøve-returoppdrag til månen til å utforske andre himmellegemer i solsystemet.

Et av høydepunktene i Kinas plan er Chang'e 6-oppdraget, planlagt til 2024. Dette vil være Kinas andre robotiske prøve-returoppdrag til månen, med sikte på å få jord- og steinprøver fra den andre siden av månen og bringe dem tilbake til jorden. Oppdraget forventes å samle rundt to kilo med prøver, noe som gir forskerne verdifull innsikt i månens overflate.

Kinas fremtidige måneoppdrag vil også inkludere Chang'e 7, som vil fokusere på å studere Månens sørpol og lete etter vannis, og Chang'e 8, som vil teste ressursgenerering på stedet for den kommende International Lunar Research Station.

I tillegg til måneoppdrag, vil Kina også utforske andre kropper i solsystemet med sine Tianwen-oppdrag. Tianwen-2 vil være et oppdrag for å utforske en asteroide og en kometlignende asteroide, mens Tianwen-3 vil være et prøveoppdrag for retur til Mars. Tianwen-4 vil derimot utforske Jupiter og det jovianske systemet.

For å støtte disse oppdragene vil Kina lansere Queqiao-2 relésatellitten, som vil gi cislunar kommunikasjonsevner. Denne satellitten vil være avgjørende for å overføre data tilbake til jorden fra den andre siden av månen under Chang'e 7 og 8 oppdrag.

Videre forbereder Kina seg på neste mannskapsrotasjon for Tiangong-romstasjonen, med lanseringen av Shenzhou 17 planlagt i oktober. Dette oppdraget vil inkludere et nytt mannskap og vil fortsette driften av romstasjonen.

Mens Kina har gjort betydelige fremskritt i sin romutforskningsinnsats, har det også vært tilbakeslag. Den nylige oppskytingen av Gushenxing-1-raketten, med nyttelasten Jilin-1 Gaofen-04B, endte i feil på grunn av fremdriftsproblemer. Dette kommer etter en rekke vellykkede oppskytinger, inkludert Yaogan-serien med militære rekognoseringssatellitter.

Kinas ambisiøse langsiktige utforskningsplan for solsystemet viser landets forpliktelse til å utvide sin tilstedeværelse utover jorden. Med fokus på måne- og romfart, har Kina som mål å bidra med verdifull kunnskap og fremskritt innen romutforskning.

kilder:

– Kinas veikart for måne- og romutforskning. (Kreditt: CASC)

– https://twitter.com/Cosmic_Penguin/status/1705112658310300013