Forskere i Kina jobber med konstruksjonen av det tropiske dyphavsnøytrinoteleskopet, også kjent som TRIDENT eller «Ocean Bell». Denne massive detektoren vil være plassert 11,500 XNUMX fot under overflaten av det vestlige Stillehavet. Formålet er å spore bevegelsene til spøkelsespartikler kalt nøytrinoer når de blir synlige i havets dyp.

Nøytrinoer er subatomære partikler som passerer gjennom hver kvadratcentimeter av kroppen vår med en hastighet på 100 milliarder per sekund. På grunn av deres mangel på elektrisk ladning og nesten null masse, samhandler de imidlertid veldig minimalt med annen materie. Ved å bremse ned disse unnvikende partiklene, kan fysikere studere deres opprinnelse, for eksempel eldgamle stjerneeksplosjoner og galaktiske kollisjoner.

TRIDENT vil oppdage nøytrinoer ved å bruke jorden som et skjold. Ligger nær ekvator, vil den ha fordelen av å motta nøytrinoer fra alle retninger med jordens rotasjon, og sikre en observasjon over hele himmelen uten blindsoner. Nøytrinoer er rikelig i universet, nest etter fotoner, og produseres i forskjellige fenomener, som kjernefysisk brann, supernovaeksplosjoner og kosmiske stråler.

Til tross for at de er så utbredt, er nøytrinoer utrolig vanskelig å oppdage fordi de sjelden samhandler med materie. Nøytrino-deteksjonseksperimenter har først og fremst fokusert på de som er sendt til oss fra solen, men sjeldnere nøytrinoer produsert av kosmiske stråler som treffer jordens atmosfære forblir mystiske. Nøytrinoer passerer gjennom det meste, inkludert hele planeten, men de kan av og til samhandle med vannmolekyler. TRIDENTs detektorer, bestående av mer enn 24,000 1,211 optiske sensorer fordelt på XNUMX XNUMX strenger forankret til havbunnen, vil sitte under en betydelig mengde vann for å øke sjansene for nøytrinointeraksjoner.

TRIDENTs detektor vil spenne over en diameter på 2.5 miles og dekke et område på 1.7 kubikkmil, noe som gjør den betydelig større og mer følsom enn den nåværende største nøytrino-detektoren, IceCube, som ligger i Antarktis. Forskerne planlegger å starte et pilotprosjekt i 2026, med full detektor i drift i 2030. TRIDENT har som mål å flytte grensene for nøytrinoteleskopytelse og utvide vår forståelse av astrofysiske nøytrinokilder.

