Kjemikere har vellykket syntetisert Unik C16 Carbon Allotrope

Et team av kjemikere fra Oxford University og IBM Research Europe-Zürich har oppnådd et betydelig gjennombrudd i å syntetisere en ny karbon-allotrop. Publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature, viser studien den vellykkede etableringen av en dobbelt anti-aromatisk C16 karbon allotrop.

Denne prestasjonen bygger på tidligere arbeid fra et annet team av kjemikere som syntetiserte en annen karbon-allotrop, C18, i 2019. Den vellykkede etableringen av C18, en sirkulær karbonform med alternerende trippel- og enkeltbindinger, ga grunnlaget for muligheten for å syntetisere en C16 karbon allotrop. Ikke desto mindre ble tidligere forsøk hindret av prosessens iboende ustabilitet.

I sin banebrytende forskning tok kjemikerne opp stabilitetsutfordringene fra forløperne, som iboende hadde høyere energier på grunn av deres antiaromatiske egenskaper. De overvant dette hinderet ved å bruke flere maskeringsmidler for å forbedre stabiliteten.

Synteseprosessen innebar bruk av en makrosyklus med to brom- og fire karbonmonoksidsubstituenter. Forskerne deponerte denne forbindelsen på et natriumkloridsubstrat og brukte et tunnelmikroskop for å påføre pikoampere med ladning til spesifikke steder på molekylet. Denne prosessen økte spenningen på bromet til 1.3V og karbonmonoksidet til 3V, noe som førte til dannelsen av bindinger mellom karbonatomene. Den resulterende strukturen var en polyynstrukturert ring, holdt sammen av alternerende trippel- og enkeltbindinger.

Verifikasjon av den opprettede allotropen ble utført ved bruk av et atomkraftmikroskop for å undersøke ringstrukturen. I tillegg brukte forskerne et Kelvin-sondekraftmikroskop og et skanningstunnelmikroskop for å studere fordelingen av elektroner i de molekylære orbitalene. Disse undersøkelsene bekreftet den forventede dobbelte antiaromatiske naturen til molekylet.

Den vellykkede syntesen av denne unike C16 karbon allotropen åpner nye veier for forskning på nye kjemi teorier og den potensielle utviklingen av materialer som bruker eksotiske karbon allotroper. Det representerer et betydelig skritt fremover i vår forståelse og manipulering av karbonstrukturer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er en allotrop?

En allotrop refererer til forskjellige former eller molekylære arrangementer av samme element. Allotroper kan utvise distinkte fysiske og kjemiske egenskaper.

Hva gjør den syntetiserte C16 karbon-allotropen spesiell?

Den syntetiserte C16 karbon allotropen er bemerkelsesverdig fordi den er dobbelt antiaromatisk. Denne egenskapen skiller den fra andre karbon-allotroper og har implikasjoner for å utforske nye eksperimentelle teorier og utvikle nye materialer.

Hvordan ble stabilitetsproblemet overvunnet i synteseprosessen?

For å overvinne ustabiliteten til forløperne, brukte forskerteamet flere maskeringsmidler for å forbedre stabiliteten. Dette muliggjorde en vellykket syntese av C16-karbon-allotropen.

Hva er potensielle anvendelser av denne forskningen?

Den vellykkede syntesen av C16-karbon-allotropen åpner dører for videre forskning på nye kjemi-teorier og potensiell utvikling av materialer som bruker eksotiske karbonstrukturer. Det utvider vår forståelse av karbon-allotroper og deres egenskaper.

(Kilde: phys.org)