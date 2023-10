Asteroid 2023 UV6: Ikke en trussel, men en mulighet for oppdagelse

By

En asteroide ved navn Asteroid 2023 UV6, oppdaget av NASAs Defense Coordination Office, skal nærme seg jorden i dag, 27. oktober. Denne rombergarten, som tilhører Apollo-gruppen av jordnære asteroider, vil nærme seg planeten vår på avstand på 3.9 millioner kilometer mens du reiser med en hastighet på 26,329 XNUMX kilometer i timen. Selv om den i utgangspunktet var spennende, utgjør den ingen fare for jorden på grunn av dens relativt lille størrelse og har ikke blitt klassifisert som en potensielt farlig asteroide.

Med dimensjoner som kan sammenlignes med et hus, som måler omtrent 59 fot i bredden, har Asteroid 2023 UV6 en uhyggelig likhet med Chelyabinsk-asteroiden som forårsaket betydelig skade i Russland i 2013. Det er interessant å merke seg at dette ikke er første gang asteroide har kommet nær jorden. Dens første registrerte nærtilnærming skjedde 14. mars 2010, da den passerte planeten i en avstand på 24 millioner kilometer. Interessant nok vil dette himmelobjektet ha et nytt nærmøte neste år den 18. april, og nærme seg fra en avstand på 40 millioner kilometer.

Asteroidejakt har blitt et stadig mer sofistikert forsøk, med forskere som utforsker nye teknikker for å oppdage og spore disse kosmiske vandrerne. En slik innovativ tilnærming innebærer bruk av algoritmer. I en studie publisert av University of Washington utviklet forskere en algoritme kalt HelioLinc3D, som vellykket oppdaget en potensielt farlig asteroide under testobservasjoner på Hawaii. Asteroiden, kalt 2022 SF289 og måler nesten 600 fot i bredden, har blitt fastslått å ikke utgjøre noen umiddelbar trussel.

Etter suksessen vil HelioLinc3D-algoritmen implementeres ved Vera C. Rubin-observatoriet i Chile, hvor den vil bruke anleggets datasett til å søke etter og overvåke asteroider. Dette observatoriet, tidligere kjent som Large Synoptic Survey Telescope, forventes å være fullt operativt i 2025, og har som mål å kaste lys over mysteriene til mørk materie og hvordan Melkeveien vår fungerer. Bruken av algoritmer som HelioLinc3D forventes å forbedre oppdagelsen av potensielt farlige asteroider, og hjelpe menneskehetens innsats for å beskytte planeten vår.

FAQ

1. Er Asteroid 2023 UV6 en trussel mot jorden?

Asteroid 2023 UV6 utgjør ingen potensiell trussel mot planeten vår på grunn av sin relativt lille størrelse og har ikke blitt klassifisert som en potensielt farlig asteroide.

2. Hvor stor er Asteroid 2023 UV6?

Asteroide 2023 UV6 har en bredde på omtrent 59 fot, som i størrelse er lik Chelyabinsk-asteroiden som forårsaket skade i Russland i 2013.

3. Hvor ofte nærmer Asteroid 2023 UV6 seg Jorden?

Asteroide 2023 UV6 hadde sin første nærtilnærming 14. mars 2010, og passerte planeten i en avstand på 24 millioner kilometer. Etter dagens pass vil neste nærtilløp finne sted 18. april neste år, i en avstand på 40 millioner kilometer.

4. Hva er Vera C. Rubin-observatoriet?

Vera C. Rubin-observatoriet, tidligere kjent som Large Synoptic Survey Telescope, er et undersøkelsesteleskop som ligger i Chile. Den har som mål å studere mørk materie og avdekke hemmeligheter til Melkeveisgalaksen. Observatoriet vil bruke algoritmer som HelioLinc3D for å forbedre oppdagelsen av potensielt farlige asteroider også.