Mysteriet med Dog-Fox Hybrid: Hvordan skjedde det?

I 2021 ble et hundelignende dyr funnet i Cerrado-regionen i Brasil. Redningsmenn brakte det til veterinærer som oppdaget at det var en hund-rev-hybrid, det første bekreftede tilfellet av et slikt dyr noensinne. Denne artikkelen utforsker hvordan denne unike hybriden ble til, og diskuterer dens implikasjoner.

For å bekrefte at dyret faktisk var en hund-rev-hybrid, utførte forskere flere tester. De undersøkte skapningens kromosomer og fant ut at den hadde 76, noe som indikerer en mulig hybridisering mellom hunder med 78 kromosomer og Pampas-rever med 74 kromosomer. I tillegg bekreftet genetisk analyse av dyrets mitokondrielle og kjernefysiske DNA dets blandede opphav.

Artikkelen forklarer at mens hunder og rever begge tilhører Canidae-familien, er de forskjellige arter. Hunder tilhører slekten Canis, mens rever tilhører Vulpes-kategorien. Hundrevhybridens mor var en Pampasrev. Biolog Roland Kays bemerker at arter vanligvis avler med sin egen art, men hybridisering kan forekomme i tilfeller der en art er vanlig og den andre er sjelden.

Det spekuleres i at de overlappende territoriene til Pampas-rever og tamhunder, samt praksisen med å forlate hunder i naturområder, kan ha ført til avl. Klimaendringer og tap av habitat kan også spille en rolle i å fremme hybridisering ettersom arter tilpasser seg nye miljøer.

Dessverre døde hund-rev-hybriden, kalt Dogxim, tidligere i år under ukjente omstendigheter. Den brasilianske regjeringen etterforsker nå dødsfallet.

Oppdagelsen av hund-rev-hybriden reiser spennende spørsmål om fleksibiliteten til artsgrenser og potensialet for hybridisering mellom fjernt beslektede dyr. Ettersom forskere fortsetter å studere og forstå disse fenomenene, fremhever det kompleksiteten og mangfoldet i den naturlige verden.

