Ny studie avslører interessante funn om Chandrayaan-3s månelanding

En fersk studie utført av forskere fra Indian Space Research Organization (ISRO) har avslørt fascinerende detaljer om den historiske månelandingen til Chandrayaan-3s landermodul, Vikram. Studien, med tittelen "Karakterisering av Ejecta Halo på måneoverflaten rundt Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery," ble publisert i Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

I følge studien skapte det et bemerkelsesverdig fenomen kjent som en «ejecta halo» da Vikram gjorde sin touchdown på månens overflate 23. august 2023. Denne ejecta-haloen ble generert da landermodulen hevet månestøv og skapte en lys flekk rundt seg selv under nedstigning og landing.

Ved å bruke høyoppløselige pankromatiske bilder fra Chandrayaan-2 orbiterens Orbiter High-Resolution Camera (OHRC), sammenlignet forskerne bildene tatt før og etter landingshendelsen. De karakteriserte ejecta-haloen som en uregelmessig lys flekk rundt landeren.

Studien anslår at omtrent 2.06 tonn måneepirolitt (overflatemateriale) ble kastet ut og fortrengt over et område på 108.4 m² rundt landingsstedet. Denne betydelige forskyvningen av månemateriale gir verdifull innsikt i de geologiske prosessene og sammensetningen av månens overflate.

Chandrayaan-3s vellykkede myke landing på måneoverflaten markerte en historisk prestasjon for India, noe som gjorde det til det fjerde landet som lander et romfartøy på månen og det første som lander i polarområdet. Siden landingen har Vikram-landeren og Pragyan Rover utført forskjellige in-situ-målinger, bekreftet tilstedeværelsen av svovel i regionen og oppdaget mindre elementer.

Til tross for at de gikk i dvalemodus etter én månedag, har forsøk på å vekke landeren og roveren vært mislykket så langt. Imidlertid fortsetter dataene og funnene samlet under operasjonsperioden å gi verdifull innsikt i vår nærmeste himmelske nabo.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en ejecta-halo?

A: En ejecta halo er et fenomen som oppstår under en månelanding når månestøv heves, og skaper en lys flekk rundt landingsstedet.

Spørsmål: Hvor mye månemateriale ble kastet ut under Chandrayaan-3s landing?

A: Studien anslår at omtrent 2.06 tonn månens overflatemateriale ble kastet ut og fortrengt over et område på 108.4 m² rundt landingsstedet.

Spørsmål: Hva var noen av målingene utført av Vikram og Pragyan Rover?

A: Noen av målingene som ble utført inkluderer bekreftelse av tilstedeværelsen av svovel i regionen og påvisning av tilstedeværelsen av mindre elementer på månens overflate.

kilder:

– Journal of the Indian Society of Remote Sensing: [URL]

– ISRO: [URL]