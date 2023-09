Den indiske romforskningsorganisasjonen venter på soloppgang for kommunikasjon med Chandrayaan-3

Den indiske romforskningsorganisasjonen (Isro) venter spent på soloppgang over månens sydpol, da den vil tillate dem å etablere kommunikasjon med Vikram-landeren og Pragyan-roveren for deres Chandrayaan-3-oppdrag. Måneduoen har vært i dvalemodus de siste 15 dagene på grunn av månenatten, men med ankomsten av sollys til Shiv Shakti-punktet forventes driftsforholdene deres å bli bedre.

Isro-tjenestemenn har uttalt at de er håpefulle om å gjenopprette kommunikasjonen med landeren og roveren nå som soloppgang har skjedd på landingsstedet. Dette er et avgjørende øyeblikk for oppdraget, siden varmen fra solen er nødvendig for at både landeren og roveren skal fungere.

Chandrayaan-3-oppdraget ble lansert 14. juli 2023, og har allerede oppnådd betydelige milepæler. Det gjorde India til det fjerde landet som klarte å lande på månen og det første som gjorde det nær månens sørpol. Hovedmålet med oppdraget er å utforske denne vitenskapelig spennende regionen, som antas å inneholde betydelige mengder frossent vann.

Vikram-landeren og Pragyan-roveren har utført forskjellige eksperimenter siden de landet 23. august. De har målt elektrontettheter i Månens ionosfære og tatt temperaturavlesninger av månens overflate. Roveren tok til og med det første bildet av landeren på månens overflate.

Månenatten stoppet imidlertid driften da kjøretøyenes batterier, som er solcelledrevne, ikke var sterke nok til å holde systemene i gang uten sollys. Isro håper at med soloppgangens begynnelse kan oppdraget gjenoppta sin banebrytende utforskning hvis elektronikken har overlevd den iskalde natten.

Hvis Isro lykkes med å reetablere kommunikasjonen med Vikram og Pragyan, vil det være en bemerkelsesverdig prestasjon, som viser deres motstandskraft og teknologiske dyktighet innen romutforskning. Soloppgangen ved Shiv Shakti-punktet har potensial til å markere begynnelsen på et nytt kapittel i måneutforskning.

kilder:

India Today