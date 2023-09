Vikram Lander og Pragyan Rover venter på soloppgang for å gjenopprette kommunikasjonen

Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) er forberedt på å gjøre et nytt forsøk på å etablere kommunikasjon med Chandrayaan-3-oppdragets Vikram-lander og Pragyan-rover når solen står opp over månens sydpol 21. september.

Siden deres landing på månens sydpol 23. august, har Vikram-landeren og Pragyan-roveren utført forskjellige eksperimenter, inkludert måling av elektrontettheter i Månens ionosfære og tatt temperaturavlesninger av månens overflate. Den pragiske roveren tok til og med det første bildet av Vikram-landeren på månens overflate.

Imidlertid, etter omtrent to uker med inaktivitet på Månens Shiv Shakti-punkt, og tåler kuldegrader så lave som -200 grader Celsius, vil duoen forhåpentligvis gjenvinne funksjonaliteten med sollysets ankomst.

Batteriene til landeren og roveren ble satt i dvale på en trinnvis måte fra og med 2. september, med solcellepanelene orientert for å motta lys ved daggry. Soloppgangen ved landingsplassen Chandrayaan-3 vil gi den nødvendige varmen for at landeren og roveren skal fungere. ISRO venter nå på at batteriene skal lades opp.

Når landeren og roveren er slått på igjen, vil de begynne å utføre kommandoene som har blitt matet inn i systemene deres. Roveren vil gjenoppta utforskningen av månens overflate, mens utstyret ombord på landeren vil fortsette å samle inn data. ISRO-formann, S Somanath, uttrykte håp om at utstyret vil komme til live igjen 22. september.

Den vellykkede gjenopprettingen av kommunikasjonen med Vikram-landeren og Pragyan-roveren ville være en betydelig prestasjon for India, noe som gjør det til den fjerde nasjonen, etter USA, Kina og Russland, som lander på månens overflate og den første som landet på. månens sydpol.

kilder:

– India i dag

– Hindustan Times