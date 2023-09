Chandrayaan-3: Forventninger og potensielle funn fra Vikram Lander og Pragyan Rover

Mens den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) venter på oppvåkningen av Chandrayaan-3s Vikram-lander og Pragyan-rover, er det viktige ting som forventes når de begynner å undersøke dataene som er samlet inn. Disse funnene har potensial til å gi verdifull kunnskap om månejorden, noe som kan være til nytte for fremtidige oppdrag til Månen, inkludert de som involverer menneskelig utforskning.

Vikram-landeren og Pragyan-roveren ble satt i dvalemodus av ISRO og forventes å våkne 22. september. Styreleder for ISRO, S Somnath, nevnte at endelige vurderinger av systemenes oppførsel kun kan gjøres etter at de våkner. Selv om en betydelig mengde data er samlet inn, kan analysen og tolkningen av resultatene ta flere måneder eller til og med et par år.

Anil Bharadwaj, direktør for Physical Research Laboratory (PRL), uttalte at fokuset for tiden er på å studere ulike parametere, som overflateegenskaper, temperatur, elementsammensetning, seismisk aktivitet og matjordsforhold. Observasjonene gjort av instrumentene har potensial til å gi ny innsikt i månens matjord. Bevegelsesbanene til roveren, synlige på bildene tatt av instrumentene, indikerer løs jord, med riller omtrent en centimeter dype og landerbena som synker ned i overflaten. Etter hvert som oppdraget går dypere ned i månejorden, forventes det å bli mer kompakt.

Chandrayaan-3, ISROs tredje måneoppdrag, ble skutt opp 14. juli fra Satish Dhawan Space Center i Sriharikota. Oppdraget har som mål å utvikle og demonstrere ny teknologi som er nødvendig for interplanetariske oppdrag. Lander-modulen (LM), Propulsion-modulen (PM) og Rover er utstyrt med avanserte instrumenter for å samle data om Månens overflate og miljø.

Samlet sett har dataene samlet av Vikram og Pragyan potensial til å bidra til vitenskapelige fremskritt og åpne dører for videre utforskning, ikke bare av Månen, men også for fremtidige menneskelige romoppdrag.

