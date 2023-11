Nye funn på Chandrayaan-3 Ejecta Halo

Forskere som studerer Chandrayaan-3-oppdraget har gjort en spennende oppdagelse om ejecta halo-fenomenet. Chandrayaan-2 orbiter høyoppløselig pankromatisk bildekamera (OHRC) fanget på en briljant måte landingsstedet til Vikram-landeren, og viste frem dannelsen av et massivt ringlignende krater, som har fått det passende navnet "ejecta halo". Denne banebrytende åpenbaringen kommer fra en studie publisert i The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Chandrayaan-3-oppdraget havnet på månens sydpol 23. august 2023, og det utpekte landingsområdet ble deretter døpt som Shiv Shakti Point for å minnes Indias betydningsfulle månebesøk. Den ferske studien kaster nytt lys over sammensetningen og egenskapene til månejorden, og maler et klarere bilde av det fascinerende månelandskapet.

Gjennom OHRCs høyoppløselige pankromatiske bilder, var forskere i stand til å fange detaljerte bilder av ejecta-haloen, et fenomen som oppstår når materialer kastes ut med kraft ved støt. Dette visuelt slående funnet forsterker den teknologiske dyktigheten og presisjonen til Chandrayaan-2 orbiteren, som fortsetter å avdekke mysterier om Månen.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en ejecta-halo?

A: En ejecta-halo refererer til det ringlignende krateret som dannes ved landingsstedet på grunn av kraftig utstøting av materialer under støt.

Spørsmål: Hvilken teknologi fanget ejecta-haloen i Chandrayaan-3-oppdraget?

A: Chandrayaan-2 orbiter høyoppløselig pankromatisk bildekamera (OHRC) fanget ejecta halo-fenomenet.

Spørsmål: Når landet Chandrayaan-3-oppdraget på månens sørpol?

A: Chandrayaan-3-oppdraget landet 23. august 2023.

Spørsmål: Hva er betydningen av Shiv Shakti Point?

A: Shiv Shakti Point er det utpekte navnet på landingsområdet til Chandrayaan-3-oppdraget, valgt for å minnes Indias besøk på månen.