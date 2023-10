Nye bevis utfordrer tradisjonelle jeger-samlers kjønnsroller

Nyere forskning utført av antropologiprofessor Sarah Lacy fra University of Delaware utfordrer den mangeårige troen på at menn var jegere og kvinner var samlere i forhistorisk tid. Lacy og hennes kollega Cara Ocobock fra University of Notre Dame gjennomgikk arkeologiske bevis og litteratur fra paleolittisk tid og fant liten støtte for forestillingen om at roller ble tildelt spesifikt til hvert kjønn. De oppdaget også at kvinner var fysisk i stand til å jakte og at det var eksempler på likestilling for begge kjønn i eldgamle redskaper, kosthold, kunst, begravelser og anatomi.

Lacy og Ocobocks forskning er direkte i strid med teorien om "Man the Hunter", som først ble popularisert i 1968 av antropologene Richard B. Lee og Irven DeVore. Teorien antyder at jakt spilte en avgjørende rolle i menneskets utvikling og at alle jegere var menn. Lacy tilskriver den brede aksepten av denne teorien til kjønnsskjevhet og håper at funnene hennes vil bli standardtilnærmingen for fremtidig forskning.

Forskerteamet undersøkte også de anatomiske og fysiologiske forskjellene mellom menn og kvinner for å finne ut om disse faktorene hindret kvinner i å jakte. De fant at mens menn hadde en fordel i aktiviteter som krever fart og kraft, hadde kvinner en fordel i aktiviteter som krever utholdenhet. Begge sett med aktiviteter var avgjørende for jakt i antikken. Teamet fremhevet også rollen til østrogen, som er mer fremtredende hos kvinner, i å gi denne fordelen.

Denne nye forskningen utfordrer langvarige oppfatninger om kjønnsroller i forhistoriske samfunn og understreker behovet for ytterligere utforskning av livene til tidlige mennesker, spesielt kvinner. Lacy mener at ideen om fleksibilitet og delt arbeidskraft i små samfunn bør være standardantakelsen når man studerer forhistoriske samfunn.

