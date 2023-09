Fysikere begrenser søket etter magnetiske monopoler ved å bruke store Hadron Collider-data

Fysikere har lenge mistenkt eksistensen av magnetiske monopoler - partikler som har enten en nord- eller sørpol uten sin motpart. Mens disse unnvikende monopolene ennå ikke er funnet, har nye data fra Large Hadron Collider (LHC) tillatt forskere å begrense det mulige energirommet der magnetiske monopoler kan ligge.

Konseptet med magnetiske monopoler ble opprinnelig foreslått av fysikeren Paul Dirac. Han foreslo at tilstedeværelsen av magnetiske monopoler ville være i samsvar med kvantemekanikk og kunne forklare visse uforklarlige trekk ved ladning. I følge Diracs teori er den minste mulige magnetiske ladningen for en enkelt monopol 68.5 ganger ladningen på et elektron, mens større monopoler er multipler av det.

På 1970-tallet skjøt søket etter magnetiske monopoler fart da det ble en nøkkeltest for teorier som hadde som mål å forene generell relativitetsteori og kvantemekanikk. Mens rapporter om oppdagelsen av magnetiske monopoler av og til har dukket opp, har de ofte blitt trukket tilbake eller tilfeller av feilrapportering.

ATLAS-samarbeidet ved CERN, ved hjelp av data fra LHC, har identifisert to mulige mekanismer der høyenergikollisjoner mellom protoner kan skape magnetiske monopoler med masser opp til 4 TeV. Begge mekanismene involverer frigjøring av virtuelle fotoner av protonene. I ett scenario skaper et virtuelt foton en magnetisk monopol på egen hånd, og i det andre samhandler to fotoner for å lage en monopol. Begge disse scenariene ville gjenopprette den ødelagte elektrisk-magnetiske doble symmetrien i Maxwells ligninger.

ATLAS søker etter bevis på magnetiske monopoler ved å se etter ladningsavsetninger på detektoren deres. Siden en monopol vil bære en ladning som er mye større enn for et elektron, bør dens avsetninger skille seg ut fra andre subatomære partikler.

Selv om ATLAS ennå ikke har funnet direkte bevis på magnetiske monopoler, har deres analyse av LHC-data fra 2015-2018 tillatt dem å begrense de mulige massene og produksjonshastigheten for de minste monopolene med en faktor på tre.

Selv om det kan virke som et uendelig oppdrag, tror fysikkmiljøet på viktigheten av å finne magnetiske monopoler. Ikke bare ville oppdagelsen deres validere teorier som forutsier deres eksistens, men massene av disse monopolene kunne også skille mellom konkurrerende teorier.

Forskningsoppgaven som diskuterer disse funnene er sendt til Journal of High Energy Physics og er tilgjengelig som et forhåndstrykk på ArXiv.org.

kilder:

– Phys.org

– CERN (ATLAS-samarbeid)

– Journal of High Energy Physics (fortrykk)