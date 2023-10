NA64-eksperimentet avdekker gjennombrudd i jakten på mørk materie

NA64-eksperimentet ved CERN gjør betydelige fremskritt i søket etter mørk materie, spesielt innenfor termiske mørk materie-modeller som involverer sub-GeV-partikler. I en nylig publikasjon i APS Physical Review Letters avslørte eksperimentet en banebrytende oppdagelse: identifiseringen av en interaksjon formidlet av det unnvikende mørke fotonet A0.

Mørk materie, en usynlig enhet som utgjør en betydelig del av universets masse, forblir et mystisk puslespill innen vitenskapen. Modeller av termisk mørk materie, spesielt de som inneholder sub-GeV-partikler, har dukket opp som overbevisende kandidater i søken etter å avdekke denne gåten.

I følge disse modellene var mørk materie og vanlig materie en gang i termisk likevekt, og nøytraliserte hverandre med tilsvarende hastigheter. Men etter hvert som universet utvidet seg og avkjølt, ble denne likevekten forstyrret, og etterlot seg en rest av mørk materietetthet. For bedre å forstå denne situasjonen, trengs en ny form for interaksjon som forbinder mørk materie og standard modellpartikler.

I kjernen av denne interaksjonen ligger det mørke fotonet A0, som fungerer som mediator mellom mørk materie χ og vanlig materie. Interaksjonen er avhengig av det kinetiske blandingsleddet (ϵ/2)F0μνFμν, hvor Fμν og F0μν representerer spenningstensorene til foton- og mørke fotonfelt, og ϵ representerer blandingsstyrken.

Det mørke fotonet A0, assosiert med den spontant ødelagte UD(1) gauge-gruppen, har en mørk koblingsstyrke eD. Denne koblingen uttrykkes som Lint = -eDA0μJμD, med JD som representerer mørk materiestrømmen. I tillegg skaper blandingsbegrepet en interaksjon Lint = ϵeA0μJμem mellom A0 og den elektromagnetiske strømmen Jμem, der e representerer den elektromagnetiske koblingen.

Å forstå disse intrikate forbindelsene er avgjørende siden de danner grunnlaget for å avdekke mysteriene til mørk materie og dens interaksjon med standardmodellen for partikkelfysikk.

For å navigere i forviklingene til termiske skalarer og fermioniske mørk materiemodeller, må forskere omhyggelig studere parameterrommet. Dette innebærer å utforske den forutsagte eksistensen av sub-GeV χ-partikler, som kan ha forskjellige former: skalar-, Majorana- eller pseudo-Dirac-partikler, alle koblet til det mørke fotonet A0.

Å bestemme parameterverdier som definerer utslettelsestverrsnittet, tettheten av relikvie mørkt stoff og den mørke koblingsstyrken αD er avgjørende i denne utforskningen. Disse parameterne gir innsikt i samspillet mellom det mørke fotonets blanding ϵ og koblingen αD, og ​​kaster lys over naturen til mørk materie.

NA64-eksperimentet ved CERN er i forkant av søket etter sub-GeV mørk materie. Gjennom kollisjoner mellom 100 GeV-elektroner og et aktivt mål, har dette eksperimentet som mål å avdekke hemmelighetene til sub-GeV mørk materie. Det eksperimentelle oppsettet inkluderer scintillatortellere, et magnetisk spektrometer, kalorimetre og forskjellige detektorer designet for å identifisere og karakterisere partikler.

Det magnetiske spektrometeret er en nøkkelkomponent som muliggjør presis rekonstruksjon av det innkommende elektronets momentum med en imponerende 1 % nøyaktighet. Kombinert med detektorer som Micromegas og halmrørskamre, gir eksperimentet en omfattende forståelse av partikkelinteraksjoner.

Men jakten på sub-GeV mørk materie kommer med utfordringer, spesielt når det gjelder å håndtere bakgrunnssignaler som kan skjule ønskede funn. Disse bakgrunnskildene inkluderer dimuontap, feilmerkede μ, π, K-forfall, unnslippende nøytrale og gjennomslag av nøytrale hadroner. Forskere bruker innovative teknikker for å dempe disse bakgrunnssignalene, ved å bruke utvalgskriterier støttet av simuleringer og dataanalyse for å identifisere og avvise uønskede signaler.

Statistisk analyse spiller en viktig rolle i søken etter å forstå mørk materie. Gjennom avanserte teknikker har forskere bestemt øvre grenser for blandestyrken ϵ, og bringer verdifull innsikt frem i lyset. Resultatene av NA64-eksperimentet har etablert 90 % konfidensnivå eksklusjonsgrenser for ϵ, og avslører det intrikate forholdet mellom ϵ og A0-massen. Disse resultatene har potensial til å omforme vår forståelse av mørk materie, og åpne for nye veier for utforskning og forskning.

Implikasjonene av NA64-eksperimentets funn strekker seg utover laboratoriet, og tilbyr begrensninger for termiske mørk materiemodeller. Parameterplanene for mørk materiepartikler med lav masse (y; mχ) og (αD; mχ) gir innsikt i utfordringene som visse mørk materie-scenarier står overfor og motiverer til videre utforskning.

For hvert gjennombrudd kommer vi nærmere å avdekke gåten med mørk materie og få en dypere forståelse av universet.

kilde:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.