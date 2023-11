Ny innsikt i søket etter mørk materie: Utforsk mørke fotoner ved Large Hadron Collider

Jakten etter mørk materie-partikler er et fascinerende studiefelt, med forskere som utforsker ulike tilnærminger for å avdekke hemmelighetene til det unnvikende stoffet. To hovedstrategier har dukket opp i denne søken, som hver gir unik innsikt i naturen til mørk materie. Den første metoden innebærer å observere partikler som naturlig forfaller når de passerer. Nøytrino-observatorier som IceCube har vært medvirkende til denne tilnærmingen, men ingen signifikante funn har blitt avdekket så langt. Den andre tilnærmingen innebærer å kollidere partikler sammen i en partikkelakselerator, for eksempel den berømte Large Hadron Collider (LHC) ved CERN.

CERNs siste satsing søker å kaste lys over eksistensen av mørk materiepartikler ved å undersøke det spennende riket til mørke fotoner. Disse hypotetiske partiklene er en del av generaliserte teorier som utvider seg til standardmodellen for partikkelfysikk. Konseptet antyder at hvis mørk materie interagerer med seg selv, bør den ha kraftbærerbosoner analogt med fotoner i den elektromagnetiske kraften og gluoner i den sterke kraften. Disse foreslåtte kraftbærerne for mørk materie er kjent som mørke fotoner.

I den tradisjonelle modellen for partikkelfysikk er fotoner assosiert med den elektromagnetiske kraften og spiller en nøkkelrolle i prosesser som radioaktivt forfall. På samme måte forventes mørke fotoner å påvirke nedbrytningen av spesifikke partikler, for eksempel myoner, og påvirke deres magnetiske øyeblikk. En fersk studie antydet til og med mulige effekter av mørke fotoner på det magnetiske øyeblikket til myoner.

Den pågående tredje kjøringen av Compact Muon Solenoid (CMS)-eksperimentet ved LHC representerer den siste bestrebelsen i søket etter bevis på mørke fotoner. Studien fokuserer på å oppdage et fenomen kalt "fortrengte myoner", der myoner observeres som stammer fra den generelle nærhet til en høyenergipartikkelkollisjon i stedet for det eksakte kollisjonspunktet. Dette særegne fenomenet kan tilskrives uoppdagbare mørke fotoner generert under den første kollisjonen, som deretter forfaller til påvisbare myoner.

Imidlertid har de første funnene fra denne kjøringen ikke avdekket noen tilfeller av fortrengte myoner, noe som tyder på fraværet av mørke fotoner så langt. Selv om ytterligere observasjoner kan gi forskjellige utfall, vil disse resultatene pålegge ytterligere begrensninger på den potensielle eksistensen av mørke fotoner. Dette mønsteret av indirekte bevis for mørk materie som vedvarer mens direkte bevis forblir unnvikende har vært et tilbakevendende tema i feltet.

Mens forskere fortsetter sin utrettelige jakt på å løse mysteriene til mørk materie, gir studier som denne ved LHC håp om å avdekke flere ledetråder. Mens direkte bevis for mørk materie kan være unnvikende for tiden, er utforskningen av mørke fotoner og andre veier avgjørende for å utdype vår forståelse av denne gåtefulle kosmiske enheten.

FAQ

Hva er mørke fotoner?

Mørke fotoner er hypotetiske partikler som tjener som potensielle kraftbærere for interaksjoner i mørk materie. Analogt med fotoner i den elektromagnetiske kraften og gluoner i den sterke kraften, postuleres mørke fotoner for å lette interaksjonen mellom mørk materiepartikler med hverandre.

Hva er formålet med Large Hadron Colliders siste kjøring?

Den tredje kjøringen av Compact Muon Solenoid (CMS)-eksperimentet ved Large Hadron Collider har som mål å undersøke eksistensen av mørke fotoner ved å lete etter fortrengte myoner. Fordrevne myoner er myoner som stammer fra en høyenergipartikkelkollisjon, men ikke direkte fra selve kollisjonen. Dette fenomenet kan være en indikasjon på tilstedeværelsen av uoppdagbare mørke fotoner generert under kollisjonen.

Hva var de første funnene fra det siste løpet?

De første dataene fra den nåværende kjøringen av CMS-eksperimentet fant ingen bevis for fortrengte myoner eller mørke fotoner. Imidlertid kan ytterligere observasjoner og analyser gi andre resultater og potensielt gi ny innsikt i naturen til mørk materie.