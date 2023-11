Den overraskende varme og kjemiske sammensetningen av "tenåringsgalakser".

By

En fersk studie ledet av et team av astrofysikere fra Northwestern University, ved bruk av NASAs James Webb Space Telescope (JWST), har avslørt spennende innsikt i galaksenes verden i løpet av deres "tenåringer". Disse funnene, publisert i The Astrophysical Journal Letters, kaster lys over den kjemiske sammensetningen av galakser i deres formative stadier, og gir en dypere forståelse av universets utvikling.

Forskere fokuserte på galakser som dukket opp to til tre milliarder år etter universets fødsel, i ungdomsfasen. Dette bestemte stadiet er preget av høyere temperaturer og en uventet tilstedeværelse av tunge elementer, inkludert nikkel - et element som vanligvis er utfordrende å oppdage. Ved å avdekke tilstedeværelsen av nikkel og andre elementer, gir studien verdifull informasjon om den galaktiske evolusjonsprosessen.

Ledet av Allison Strom, en assisterende professor i fysikk og astronomi ved Northwestern University, har den omfattende studien som mål å forstå transformasjonene og veksten som galakser opplever gjennom universets 14 milliarder år lange historie.

Oppkalt etter den respekterte astronomen Cecilia Payne-Gaposchkin, bruker CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey JWST til å analysere det spektrale lyset som sendes ut av fjerne galakser. Denne "kjemiske DNA"-analysen lar forskere få innsikt i galaksenes utviklingsfaser og komme med spådommer om deres fremtidige utvikling. Forskningen spiller en viktig rolle i å bygge en helhetlig forståelse av galaksemodning over tid.

For å gjennomføre studien observerte teamet 33 fjerne galakser over et tidsrom på 30 timer. Ved å kombinere data fra 23 av disse galaksene, skapte de et sammensatt bilde som forbedret deres forståelse av disse himmellegemene. De sammensatte spektrene avslørte tilstedeværelsen av flere elementer, som hydrogen, helium, nitrogen, oksygen, silisium, svovel, argon og spesielt nikkel.

En av studiens nøkkelfunn er at disse tenåringsgalaksene viser utrolig høye temperaturer, som overgår 13,350 24,062 grader Celsius (XNUMX XNUMX grader Fahrenheit). Disse temperaturene overstiger langt det som vanligvis observeres i galakser, og understreker de unike kjemiske og fysiske egenskapene til galakser i ungdomsfasen.

Støttet av NASA, Pittsburgh Foundation og Research Corporation for Scientific Advancement, ble studiens data hentet fra Mikulski Archive for Space Telescopes ved Space Telescope Science Institute og WM Keck Observatory. Dette samarbeidet fremhever den kollektive innsatsen innen astronomisk forskning og den synergistiske tilnærmingen til å forstå universet.

Ettersom analysen av data fra JWST fortsetter, forventer vi ytterligere åpenbaringer og en mer intrikat forståelse av galaktisk evolusjon og de grunnleggende prosessene som former universet vårt. Denne studien bekrefter de bemerkelsesverdige egenskapene til moderne teleskoper og understreker den pågående jakten på kunnskap og vitenskapelige undersøkelser innen astrofysikk. Det understreker betydningen av samarbeid for å flytte grensene for vår forståelse av universet.

FAQ

Hva er CECILIA-undersøkelsen?

CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey er et forskningsprosjekt oppkalt etter astronomen Cecilia Payne-Gaposchkin. Den undersøker det spektrale lyset som sendes ut av fjerne galakser og hjelper forskere med å forstå deres kjemiske sammensetning, utviklingsstadier og fremtidig evolusjon.

Hva avslørte studien om 'tenåringsgalakser'?

Studien oppdaget at galakser i «tenårene» viser uventet høye temperaturer og en uvanlig tilstedeværelse av tunge grunnstoffer, inkludert nikkel. Disse funnene gir verdifull innsikt i prosessen med galaktisk evolusjon i denne avgjørende fasen.

Hvordan ble studien utført?

Forskerne observerte totalt 33 fjerne galakser over en periode på 30 timer. Ved å kombinere data fra 23 av disse galaksene, skapte de et sammensatt bilde som ga en mer omfattende forståelse av disse himmellegemene. Analysen av de sammensatte spektrene avslørte tilstedeværelsen av forskjellige elementer, og kastet lys over den kjemiske sammensetningen til "tenårings"-galakser.

Hva er implikasjonene av denne forskningen?

Studien bidrar til vår kunnskap om galaktisk evolusjon og forståelsen av universets generelle utvikling. Ved å avdekke de unike egenskapene til galakser i ungdomsfasen, får forskere innsikt i de komplekse prosessene som former universet vårt. Forskningen understreker også betydningen av samarbeidsinnsats for å fremme vår forståelse av kosmos.