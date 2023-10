Jordskred har blitt en tilbakevendende katastrofe, som har resultert i betydelig tap av liv og eiendom over hele verden. Disse hendelsene har blitt forsterket av menneskelige handlinger og deres innvirkning på miljøet. Mens naturlige forekomster av jordskred er relativt sjeldne, har menneskelige aktiviteter som avskoging, gruvedrift, feil avfallshåndtering og ikke-planlagt infrastrukturutvikling gjort jorda mer utsatt for skred.

Jordskred, i motsetning til naturkatastrofer som flom eller jordskjelv, er ikke helt naturlige fenomener. Menneskelig inngripen i form av skade på miljøet og endring av landskap har spilt en betydelig rolle for å øke forekomsten av skred. I dag, mens vi er vitne til at varmen øker og klimaet endrer seg, er faren for skred blitt enda mer uttalt.

En av nøkkelfaktorene som bidrar til skred er jordsmonnets sammensetning. I Nagaland, India er leirjord/stein spesielt utsatt for jordskred. I den tørre årstiden er denne typen jord hard som stein, noe som gjør det vanskelig å grave. Men når kraftig regn metter jorden, blir den myk og lett utsatt for jordskred. Planting av spesifikke trær som eik, som har høy vannabsorpsjonsevne, kan bidra til å dempe skred i disse sårbare områdene.

I tillegg kan vibrasjonene som produseres av kjøretøy, tog, fly og til og med vannkraftinstallasjoner svekke bakken, og skape sprekker og hull som lar vann sive inn. Jordskjelv har også blitt hyppigere, noe som bidrar til jordskredkatastrofer.

For å møte denne økende bekymringen er det avgjørende å iverksette proaktive tiltak for å redusere skred. Å plante egnede treslag langs veikanter kan bidra til å stabilisere jord og absorbere overflødig vann. Eiketrær, for eksempel, er dypt forankret og kan motstå naturkatastrofer som orkaner og tyfoner. De har også evnen til å absorbere vann, noe som gjør dem til et ideelt valg for å dempe jordskred.

I regioner der skred utgjør en betydelig trussel, som Nagaland, er det avgjørende at veibyggingsprosjekter inkluderer samtidig planting av disse trærne. Offentlige organer og selskaper involvert i infrastrukturutvikling bør prioritere implementering av slike strategier for å sikre langsiktig skreddemping.

Ved å forstå årsakene til og konsekvensene av skred, og implementere effektive tiltak som treplanting, kan vi jobbe for å minimere den ødeleggende virkningen av disse katastrofene på menneskeliv og eiendommer.

