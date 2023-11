Canadas Astronaut Assignments: A New Era of Space Exploration

Canada går inn i en spennende ny fase av romutforskning med kunngjøringen av astronautoppdrag onsdag 22. november. Den kanadiske romfartsorganisasjonen (CSA) vil være vertskap for et live-arrangement ved hovedkvarteret nær Montreal, Quebec. Denne begivenheten, som vil bli simulcast på ulike plattformer, inkludert YouTube og Facebook, vil avsløre de siste oppdragene for kanadiske astronauter.

Tidligere ble identiteten til astronauter og deres oppdrag holdt skjult frem til tidspunktet for hendelsen. Men denne gangen er det et kjernefaktum vi vet med sikkerhet: det er tre aktive CSA-astronauter tilgjengelig for oppdrag. Disse inkluderer lege David-Saint Jacques, som tilbrakte 204 dager på den internasjonale romstasjonen i 2018-19, brannforsker Jenni Sidey-Gibbons, kvalifisert for sin første romferd, og Joshua Kutryk, en militærpilot som også er kvalifisert for sin første romfart. romferd.

En ting vi vet er at en CSA-astronaut, Jeremy Hansen, allerede har blitt tildelt NASAs Artemis 2-oppdrag, som etter planen skal fly rundt månen i slutten av 2024. Hansens oppdrag demonstrerer Canadas betydelige bidrag til internasjonale romprogrammer. Siden slutten av 1970-tallet har Canada vært med på å tilby robotikk for NASA-oppdrag, fra Canadarm på romfergen til Canadarm2 og Dextre på den internasjonale romstasjonen. Til gjengjeld for robotarbeidet får Canada en del av vitenskapen og et astronautsete på ISS.

Men Canadas engasjement i romutforskning utvider seg utover bare robotikk. Det nylige løftet fra Canadarm3 for NASAs Gateway-prosjekt og et memorandum of understanding med Axiom Space baner vei for kanadiske astronauter til å delta i fremtidige måneoppdrag og kortsiktige oppdrag på ISS kommandert av tidligere NASA-astronauter.

Mens mulighetene for kanadiske astronauter har vært begrenset på grunn av landets lille skattegrunnlag for romfinansiering, markerer denne kunngjøringen en sjelden anledning der flere CSA-astronauter vil motta oppdrag innen samme tidsramme. Det er en spennende tid for Canada som omfavner en ny æra av romutforskning og styrker sin posisjon som en nøkkelaktør i internasjonale romprogrammer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvem er de aktive CSA-astronautene? De aktive CSA-astronautene som for tiden er tilgjengelige for oppdrag er David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons og Joshua Kutryk. Hva er Artemis 2-oppdraget? Artemis 2-oppdraget er et NASA-ledet oppdrag som skal fly rundt månen. Jeremy Hansen, en CSA-astronaut, har allerede blitt tildelt dette oppdraget. Hva er Canadarm3? Canadarm3 er en neste generasjons robotarm utviklet av Canada for NASAs Gateway-prosjekt, som tar sikte på å etablere en romstasjon nær månen. Hva er Axiom Space? Axiom Space er et Houston-basert selskap som kjører kortsiktige oppdrag til ISS ved hjelp av SpaceX Crew Dragon-romfartøy. Canada har et memorandum of understanding med Axiom Space for potensielle kortsiktige oppdrag.