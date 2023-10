Forstå monteringsteori: Utforske grensesnittet mellom evolusjon og fysikk

Evolusjon og fysikk blir ofte sett på som to distinkte felt, men nyere artikler publisert i prestisjetunge tidsskrifter har forsøkt å bygge bro mellom disse disiplinene. Imidlertid har spesielt en av disse papirene blitt kritisert for sin dårlige skriving og feilrepresentasjon av forholdet mellom evolusjon og fysikk.

Den dårlig skrevne artikkelen introduserer Assembly Theory, som gir innsikt i naturlige forhold som muliggjør kombinatorisk kjemi og generering av komplekse molekyler. Forfatterne, som er kjemikere, hevder imidlertid feilaktig at fysikk og biologi er uforenlige. I virkeligheten er evolusjon fullt kompatibel med fysikk, og dette har vært anerkjent i lang tid.

Assembly Theory presenterer et rammeverk som tar sikte på å redefinere begrepet et 'objekt' i forhold til fysikkens lover. Teorien antyder at objekter kan inkludere fysiske enheter som atomer, men også ikke-fysiske konsepter som menneskelige språk og memer. Artikkelen klarer imidlertid ikke å forklare denne teorien tilstrekkelig, noe som forårsaker forvirring og hindrer forståelse.

For bedre å forstå Assembly Theory, hjelper det å tenke på det i form av kjemi. Tenk deg å kaste en blanding av enkle kjemikalier sammen og observere reaksjonene. Resultatet vil typisk være en kombinasjon av polymerer, hver satt sammen fra et tilfeldig arrangement av de enkle kjemikaliene. Men i virkeligheten observerer vi ofte et begrenset antall svært favoriserte kombinasjoner. Dette ligner på hvordan evolusjon velger for et begrenset antall funksjonelle proteiner fra den enorme potensielle befolkningen.

Assembly Theory foreslår at enhver populasjon av molekyler kan sees som et resultat av det minste antallet trinn som kreves for montering, sammen med antall tilstedeværende kopier. Dette erkjenner at den endelige befolkningen er påvirket av historien og beredskapen til de tidlige monteringstrinnene. Teorien er nyttig for kvantitativt å skille mellom tilfeldig sammensatte polymerer og de som er dannet fra flere kopier av en enkelt monomer.

Mens Assembly Theory har potensielle anvendelser, er det viktig å gjenkjenne dens begrensninger og unngå å feilrepresentere forholdet mellom evolusjon og fysikk. Evolusjon forblir i samsvar med fysikkens lover og kan forstås innenfor eksisterende rammer.

