Havenes potensial for å lagre karbondioksid og dempe klimaendringer

Jordens hav dekker en betydelig del av overflaten, omtrent 70 %, og har evnen til å lagre karbondioksid, en drivhusgass som bidrar til klimaendringer. Denne kapasiteten til havene til å fange og beholde karbondioksid blir grundig studert av forskere i et forsøk på å forstå dynamikken og potensialet til karbonbinding.

US Geological Survey (USGS) og deres partnere driver forskning for å undersøke ulike aspekter av karbonlagring i havene. Disse studiene tar sikte på å bestemme hvordan karbon kommer inn i havene, mengden karbon som for tiden er sekvestrert, potensialet for økt fangst og varigheten av karboninneslutning. I tillegg utforsker forskere rollen til visse mineraler i å forbedre lagringsprosessen og redusere havforsuring.

Et fokusområde for USGS er karbon som transporteres fra tidevanns våtmarker til havene. Tidevannsvåtmarker fungerer som et bindeledd mellom land og hav, og planter i disse områdene absorberer karbondioksid fra atmosfæren. Noe av dette karbonet lagres i plantenes røtter og jord, mens en del overføres til sjøvann. Det gjenværende karbonet frigjøres tilbake til atmosfæren som karbondioksid. Å studere denne karbonbevegelsen gir verdifull innsikt i å redusere havforsuring.

Et annet USGS-ledet prosjekt undersøker potensialet for å tilføre mineralet olivin til kystlinjer for å øke karbonlagringen i havene. Olivin er kjent for å naturlig absorbere karbondioksid og kan introduseres til kystområder i form av lysegrønn sand. Forskere undersøker hvordan olivin endrer kjemien til sjøvann og om det effektivt kan fange og holde på karbondioksid frigjort fra våtmarker.

Disse vitenskapelige bestrebelsene spiller en avgjørende rolle i å informere beslutningstaking for regjeringer, organisasjoner og private enheter involvert i landforvaltning og kystrestaurering. Å forstå lagringskapasiteten for karbon i havet hjelper til med å planlegge infrastruktur, håndtere havnivåstigning og erosjon, og vurdere strategier for å redusere atmosfærisk karbon.

USGS bruker forskjellige metoder for å måle karbonutveksling, inkludert gjennomsiktige sylinderkamre for å overvåke gassutveksling mellom økosystemer og atmosfæren. Sensorteknologi brukes til å måle vannstrømmen mellom våtmarker og havet og analysere vannkjemi. Ved å kombinere disse målingene med satellittbilder kan forskere estimere bevegelsen av karbon i våtmarker og potensialet for økt karbonlagring i hav.

Samarbeidspartnerskap er avgjørende for denne forskningsinnsatsen. USGS jobber sammen med føderale byråer, akademiske institusjoner og industripartnere for å utvide kunnskapsbasen og drive innovasjon innen karbonbinding. Partnere som National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service og Woods Hole Oceanographic Institution bidrar med ekspertise og ressurser for å legge til rette for omfattende studier.

Totalt sett, ved å fordype seg i potensialet til havene til å lagre karbondioksid, åpner forskerne dører til effektive strategier for å redusere klimaendringer. Å forstå rollen til våtmarker og hav i karbonkretsløpet bidrar til en helhetlig tilnærming for å håndtere menneskeskapte karbonutslipp og klimaendringer.

Definisjoner:

– Karbonbinding: Prosessen med å fange og lagre karbondioksid for å redusere utslippet til atmosfæren.

– Havforsuring: Den pågående nedgangen i pH i jordens hav, primært forårsaket av absorpsjon av karbondioksid fra atmosfæren.

– Olivin: Et mineral som naturlig absorberer karbondioksid og kan brukes til å forbedre karbonlagring i havene.

