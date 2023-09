Indias Aditya L1-romfartøy utstyrt for å håndtere solflammer og CME-er

National Aeronautics and Space Administration (NASA) har nylig delt opptak av romfartøyet sitt, Parker Solar Probe, som passerer gjennom en kraftig sky for koronal masseutkast (CME). Denne CME er en sterk utvisning fra solens korona som potensielt kan skade satellitter og romfartøy. Med Indias Aditya L1-romfartøy som forventes å nå sin destinasjon om fire måneder, oppstår det bekymringer om den potensielle innvirkningen av CME på oppdraget.

Til tross for denne frykten har Aditya L1-romfartøyet to fordeler som kan hjelpe det motstå slike hendelser. For det første ligger den i betydelig avstand fra solen, i motsetning til NASAs Parker Solar Probe som nærmer seg solen i en avstand på 6.9 millioner kilometer. Aditya L1, derimot, er omtrent 1.5 millioner kilometer unna jorden. Denne romlige forskjellen kan gi et høyere beskyttelsesnivå.

I tillegg er Aditya L1-romfartøyet utstyrt med spesielle legeringer og stoffer designet for å beskytte det mot romrelaterte farer som ekstrem stråling og CME-skyer. Denne funksjonen sikrer at romfartøyet er godt forberedt til å håndtere potensielle risikoer knyttet til nærhet til solen.

Aditya L-1 er Indias første soloppdrag og har nylig fullført sin fjerde jordbundne manøver 15. september. Samarbeidet mellom Indian Space Research Organization (ISRO) og seks andre nasjonale institutter har som mål å studere solens fotosfære, kromosfære og korona. ved hjelp av avanserte elektromagnetiske partikkel- og magnetfeltdetektorer.

Med sin robuste design og beskyttelsestiltak er Aditya L1-romfartøyet godt posisjonert for å bidra betydelig til vår forståelse av solen og dens oppførsel. Dette oppdraget representerer et avgjørende skritt for Indias romutforskningsprogram, og viser landets teknologiske dyktighet og dedikasjon til vitenskapelig forskning.

kilder:

- kildeartikkel