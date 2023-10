Avansert bildebehandling avslører innsikt i Californias Long Valley Caldera

By

Forskere ved Caltech har brukt avanserte bildeteknikker for å undersøke den økte seismiske aktiviteten i Californias Long Valley Caldera, en sovende supervulkan. I løpet av de siste tiårene har denne regionen i de østlige Sierra Nevada-fjellene opplevd jordskjelvsvermer og bakkeinflasjon, med bakken som stiger omtrent en halv tomme årlig i løpet av disse episodene.

Ledet av professor Zhongwen Zhan, produserte forskerteamet svært detaljerte underjordiske bilder av Long Valley-calderaen, som trengte opp til 10 kilometer inn i jordskorpen. Funnene deres ble publisert i tidsskriftet Science Advances 18. oktober. Bildene avslører at magmakammeret til vulkanen er dekket av et størknet lokk av krystallisert stein, dannet gjennom avkjøling og størkning av flytende magma.

For å generere disse underjordiske bildene brukte forskerne en teknikk som innebærer å måle seismiske bølger fra jordskjelv. De brukte fiberoptiske kabler, lik de som brukes til internettjenester, for å gjøre seismiske målinger ved hjelp av en metode som kalles distribuert akustisk sensing (DAS). Den 100 kilometer lange kabelen de brukte for å avbilde Long Valley Caldera tilsvarte en strekning på 10,000 XNUMX enkomponentseismometre.

Over en periode på 18 måneder registrerte teamet mer enn 2,000 seismiske hendelser, hvorav de fleste var for små til å bli følt av folk. Denne forskningen er første gang slike dype, høyoppløselige bilder har blitt produsert ved hjelp av DAS. Tidligere studier med lokal tomografi fokuserte kun på det grunne undergrunnsmiljøet på dybder på omtrent 5 kilometer, eller dekket et større område med lavere oppløsning.

"Selv om vi ikke tror at regionen forbereder seg på et nytt supervulkanutbrudd, kan kjøleprosessen frigjøre nok gass og væske til å forårsake jordskjelv og små utbrudd," forklarer professor Zhan. For eksempel, i mai 1980, opplevde Long Valley Caldera fire jordskjelv med styrke 6.

Teamets fremtidsplaner innebærer å bruke en 200 kilometer lang kabel for å gå enda dypere inn i jordskorpen, og nå dybder på rundt 15 til 20 kilometer. Dette vil muliggjøre ytterligere utforskning av kalderaens magmakammer, ofte referert til som dets «bankende hjerte». Bruken av DAS-teknologi i denne studien fremhever potensialet for å fremme vår forståelse av jordskorpens dynamikk også i andre regioner.

kilder:

– Scitech Daily

– Vitenskapens fremskritt