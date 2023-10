Forstå den nylige aktiviteten til Long Valley Caldera

Forskere har overvåket Long Valley Caldera i Californias østlige Sierra Nevada-fjell i flere tiår på grunn av pågående seismisk aktivitet og grunndeformasjon. Kalderaen, som er en sovende supervulkan, opplevde et voldsomt utbrudd for 760,000 XNUMX år siden. For å fastslå årsaken til den nylige aktiviteten, utførte forskere fra Caltech en detaljert studie av den underjordiske strukturen til kalderaen.

Ved hjelp av avanserte bildeteknikker klarte forskerne å lage høyoppløselige bilder av jordskorpen opptil 10 kilometer under kalderaen. Disse bildene avslørte at den nylige seismiske aktiviteten er et resultat av væsker og gasser som frigjøres når området kjøles ned og legger seg. Avkjølingsprosessen kan forårsake jordskjelv og små utbrudd, selv om det ikke er en indikasjon på et nært forestående supervulkanutbrudd.

Studien viste at magmakammeret under kalderaen er dekket av et herdet lokk av krystallisert stein, dannet når den flytende magmaen avkjøles og størkner. Dette indikerer at magmakammeret for øyeblikket ikke er under betydelig press, noe som ytterligere antyder at et supervulkanutbrudd er usannsynlig i nær fremtid.

Selv om den nylige aktiviteten ikke er grunn til umiddelbar bekymring, er det viktig for forskere å fortsette å overvåke Long Valley Caldera for bedre å forstå prosessene som skjer under overflaten. Denne forskningen gir verdifull innsikt i oppførselen til supervulkaner og kan bidra til utviklingen av tidlige varslingssystemer for potensielle utbrudd.

