Nyoppdaget vannreservoar vekker bekymring for megaskjelv

Forskere har nylig gjort en betydelig oppdagelse av en massiv vannmasse under havbunnen i Hikurangi Subduction Zone, utenfor kysten av Gisborne/Tairāwhiti. Denne regionen er kjent for sin høye risiko for et mega 9 jordskjelv i løpet av de neste 50 årene. Det nye funnet, avduket i en nylig publisert studie, er en del av et internasjonalt forskningsprosjekt som tar sikte på å samle mer informasjon om Hikurangi-graven.

Hikurangi-subduksjonssonen er der to tektoniske plater kolliderer, og skaper enormt trykk som potensielt kan utløse et stort jordskjelv og påfølgende tsunami. I følge Dr Graham Leonard, en naturfareekspert ved GNS, er denne sonen årsaken til hans "søvnløse netter." Forskere anslår at det er en 26 % sjanse for at et megaskjelv skal oppstå i dette området i løpet av de neste 50 årene.

GNS har utført modellering som antyder at et jordskjelv med en styrke på 8.9 i Hikurangi Subduction Zone kan generere en tsunami med bølger opp til 20 meter høye langs deler av New Zealands kyst. Dette gir så lite som 13 minutter for beboerne å evakuere i sikkerhet.

Oppdagelsen av vannmassen under havbunnen blir studert for å forstå hvordan trykket kan bidra til et fenomen som kalles jordskjelv med sakte slipp. Sakte slip-hendelser utspiller seg over uker til måneder og kan til slutt føre til et megaskjelv. Hovedforfatter Andrew Gase fra Western Washington University understreker at selv om forskerne ikke helt kan forstå innvirkningen på forkastningslinjen, har de observert en langt høyere mengde vann enn normalt. Gass krever dypere boring for å avgjøre om vannet påvirker trykket rundt forkastningen, da denne informasjonen kan gi verdifull innsikt i å forutsi store jordskjelv med større presisjon.

Hikurangi-subduksjonssonen ligger i en enorm vulkansk provins som ble opprettet for millioner av år siden da en massiv lavasky brøt jordoverflaten i Stillehavet. Dette vulkanutbruddet, en av de største kjente hendelsene på jorden, har etterlatt seg en varig geologisk arv i regionen.

Mens oppdagelsen av vannreservoaret gir ny forståelse for den komplekse dynamikken i Hikurangi-subduksjonssonen, fremhever den også viktigheten av fortsatt forskning på jordskjelvprediksjon og beredskap. Med denne nyvunne kunnskapen kan forskere strebe etter å forbedre systemer for tidlig varsling og sikre sikkerheten til sårbare kystsamfunn.

Definisjoner:

– Subduksjonssone: En tektonisk grense der to litosfæriske plater konvergerer, med en plate som glir under den andre.

– Megaskjelv: Et jordskjelv med en styrke på 9.0 eller høyere.

– Tsunami: En serie havbølger utløst av seismisk aktivitet under havbunnen.

– Jordskjelv med langsom slipp: Et jordskjelv som skjer over en lengre periode, vanligvis uker til måneder, i motsetning til konvensjonelle raske jordskjelv.

