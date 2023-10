En kjølevæskelekkasje på den internasjonale romstasjonen forstyrrer russiske kosmonauters romvandring

Den internasjonale romstasjonen (ISS) møtte et mindre tilbakeslag under en romvandring av de russiske kosmonautene Oleg Kononenko og Nikolai Chub. Da de inspiserte en lekkasje på en reserveradiator på den russiske Nauka-laboratoriemodulen, lekket en boble med kjølevæske uventet ut, noe som førte til bekymring for deres sikkerhet. Kosmonautene ble bedt om å forlate området umiddelbart, selv om det senere ble fastslått at kjølevæsken ikke kom i kontakt med draktene deres.

For å sikre sikkerheten til kosmonautene og forhindre innføring av forurensninger i ISS-miljøet, tørket romvandringsduoen ned draktene og verktøyene før de gikk inn på stasjonen igjen. I tillegg implementerte romfartsorganisasjonen ytterligere filtreringstiltak i ISS for å eliminere eventuelle gjenværende spor av kjølevæsken.

Denne hendelsen markerte tredje gang en kjølevæskelekkasje har oppstått fra russisk maskinvare koblet til ISS. Tidligere lekkasjer ble observert i et Soyuz-romfartøy i desember 2022 og et russisk Progress 82-fraktskip i februar, som begge først ble tilskrevet eksterne påvirkninger. Gjentakelsen av slike hendelser reiser imidlertid spørsmål om integriteten til selve maskinvaren.

Til tross for kjølevæskelekkasjen, fastholder NASA at operasjonene ombord på ISS fortsetter som vanlig. Den forsinkede romvandringen vil bli omlagt, og NASA-astronauter er fortsatt planlagt å begi seg utenfor stasjonen i nær fremtid.

FAQ:

Spørsmål: Hva forårsaket forstyrrelsen under de russiske kosmonautenes romvandring?

A: En boble med kjølevæske lekket ut fra en reserveradiator på Nauka laboratoriemodulen.

Spørsmål: Kom kjølevæsken i kontakt med kosmonautenes drakter?

A: Nei, det ble bekreftet at kjølevæsken ikke nådde dressene deres.

Spørsmål: Hvordan ble sikkerheten til kosmonautene sikret?

A: Kosmonautene tørket ned dressene og verktøyene sine for å eliminere spor av kjølevæske før de kom inn på ISS igjen.

Spørsmål: Har det vært tidligere kjølevæskelekkasjer på ISS?

A: Ja, det har vært to tidligere hendelser med russisk maskinvare knyttet til ISS.

Spørsmål: Er det noen bekymring for integriteten til maskinvaren etter disse hendelsene?

A: Gjentakelsen av kjølevæskelekkasjer reiser spørsmål om maskinvarens integritet.