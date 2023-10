Romstasjons kjølevæskelekkasje reiser spørsmål om russisk maskinvare

En nylig hendelse som involverte en kjølevæskelekkasje fra en radiator koblet til den internasjonale romstasjonen (ISS) har fremhevet bekymringer om integriteten til russisk maskinvare. Under en romvandring av de russiske kosmonautene Oleg Kononenko og Nikolai Chub spydde en boble med kjølevæske ut av en reserveradiator på Russlands Nauka-laboratoriemodul. Selv om kosmonautene ikke var i umiddelbar fare, ble de instruert om å forlate området av sikkerhetsmessige årsaker.

Kjølevæskelekkasjen er den siste i en rekke hendelser som involverer russisk maskinvare knyttet til ISS. I 2022 opplevde et Soyuz-romfartøy som lå til kai til stasjonen en lekkasje forårsaket av et mikrometeorittangrep, ifølge russiske tjenestemenn. Kort tid etter begynte også et russisk Progress-fraktskip å lekke kjølevæske, igjen tilskrevet en ekstern påvirkning. Nå, med den tredje hendelsen, reises det spørsmål om påliteligheten til russisk utstyr.

Til tross for disse bekymringene, fastholder NASA at operasjonene på ISS fortsetter som vanlig. Forsinkede romvandringer har blitt omlagt, og NASA-astronauter er fortsatt planlagt å våge seg utenfor romstasjonen. Hendelsen har ført til ytterligere gransking av maskinvaren, men ingen umiddelbare endringer i driften er gjort.

Den lekkende radiatoren på Nauka-modulen ble lagt til ISS i 2010 under en romvandring ved Roscosmos. Selve modulen ble med i ISS i juli 2021, og utvidet funksjonene. Reserveradiatorlekkasjen forårsaket ingen forstyrrelser i ISS-driften, siden hovedradiatoren fortsatt fungerte som den skal.

Ettersom undersøkelser av kjølevæskelekkasjen fortsetter, gjennomgår ingeniører data for å fastslå årsaken til hendelsen. Det gjenstår å se hvilke skritt som vil bli tatt for å løse de underliggende problemene og sikre den pågående sikkerheten til romstasjonen og dens mannskap.

