Ny tittel: Spotting a Reflection Tool Bag in Earth's Orbit: A Rare Stargazing Opportunity

En særegen begivenhet har utspilt seg i jordens bane, og fengslet både stjernekikkere og romentusiaster. En utilsiktet utgivelse under en romvandring førte til opprettelsen av en ny himmelsk enhet - en verktøyveske som flyter fritt i verdensrommet. Verktøysettet, utgitt av NASA-astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara mens de utførte reparasjoner utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS), har kommet seg rundt planeten med en svimlende hastighet på omtrent 17,000 XNUMX miles per time.

Posens reflekterende overflate har gjort den synlig i forskjellige regioner siden den utilsiktet ble frigjort. Aktuelle observasjoner indikerer at verktøyposen har forvandlet seg til et tydelig baneobjekt eller romavfall. Den amerikanske romstyrken overvåker nå aktivt banen.

For de som er interessert i å få et glimt av dette ekstraordinære fenomenet, vil en kikkert eller et teleskop være nødvendig. Selv om verktøyvesken er relativt liten, gir dens høye reflektivitet synlighet under de rette forholdene. I kveld (21. november) kan innbyggere i visse deler av Storbritannia, inkludert Sør-Wales, Cotswolds og Oxfordshire, ha muligheten til å oppdage den tidlig på kvelden. Etter hvert som natten skrider frem, forventes verktøyposen å passere over Nord-London og østkysten.

For å øke sjansene for en observasjon, hold et øye med værforholdene. Innbyggere i det sørlige Storbritannia kan ha best sikt mellom 6:24 og 6:34. Det er imidlertid rapporter som tyder på at det optimale tidspunktet for å observere verktøyvesken vil være 24. november, mellom 5:30 og 5:41.

Astrofysiker Jonathan McDowell fra Harvard Center for Astrophysics forklarer at verktøyvesken ikke er i en stabil bane og ikke vil forbli synlig på ubestemt tid. I stedet er det spådd å gå inn i jordens atmosfære igjen og gå helt i oppløsning innen noen få måneder.

Omfavn denne sjeldne muligheten til å være vitne til konvergensen av menneskeskapte objekter med det store rommet. Hold blikket festet på himmelen, og opplev den fengslende skjønnheten i vårt kosmiske nabolag.

FAQ

Spørsmål: Hvordan kan jeg oppdage den reflekterende verktøyvesken i bane?

A: For å oppdage verktøyvesken trenger du en kikkert eller et teleskop. Se etter det i bestemte regioner i løpet av de angitte tidsvinduene, for eksempel Sør-Wales, Cotswolds og Oxfordshire tidlig på kvelden. Senere forventes den å passere over Nord-London og østkysten.

Spørsmål: Når er den beste tiden å se verktøyvesken?

A: Den anbefalte tiden for å observere verktøyposen er 24. november, mellom 5:30 og 5:41. Beboere i det sørlige Storbritannia, spesielt i regioner som Sør-Wales, Cotswolds og Oxfordshire, har størst sjanse for synlighet mellom 6:24 og 6:34.

Spørsmål: Vil verktøyposen forbli synlig på ubestemt tid?

A: Nei, verktøyvesken er ikke i en stabil bane og forventes å gå inn i jordens atmosfære igjen innen noen få måneder. Når det gjør det, vil det brenne opp fullstendig.

Spørsmål: Hvem overvåker verktøyposens bane?

A: US Space Force overvåker aktivt banen til verktøyposen som er snudd i baneobjektet.