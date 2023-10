Fotograf overvinner skydekke for å fange sjeldne solformørkelser

Tykt skydekke truet med å ødelegge utsikten over gårsdagens ringformede solformørkelse i East Kootenay-regionen. Et plutselig brudd i skyene gjorde det imidlertid mulig for College of the Rockies Astronomy Lab Tech Rick Nowell å ta noen få bilder av den sjeldne hendelsen. Nowell beskrev innsatsen som kreves for å fotografere formørkelsen, inkludert å finne nødvendig utstyr og justere teleskopet for optimal fokus. Til tross for utfordringene var Nowell i stand til å ta det beste bildet av formørkelsen, til og med å fange to solflekker.

Den delvise formørkelsen begynte klokken 9:11 lørdag 14. oktober, med Månen som dekket 67 % av solen på sitt høydepunkt klokken 10:25. Nowells vellykkede fangst av hendelsen tjener som et bevis på hans besluttsomhet og tekniske ferdigheter.

Formørkelsesfotografering kan være en kompleks oppgave, som krever spesialisert utstyr og kunnskap. Noen av begrepene som nevnes av Nowell inkluderer et Celestron-teleskop, en fokalreduksjon, en visuell rygg, en Crayford-fokuser og et finderskop. Disse er alle verktøy som spiller en rolle i å fange klare og nøyaktige bilder av himmelske hendelser som formørkelser.

Det er verdt å merke seg at å se på en solformørkelse uten riktig øyebeskyttelse kan være farlig og potensielt forårsake permanent øyeskade. Derfor er det viktig å bruke et solfilter eller se på formørkelsen indirekte ved å bruke projeksjonsteknikker, som beskrevet av Nowell da han brukte det hvite filterbokslokket som en projeksjonsskjerm.

