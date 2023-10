De utrolige læringsevnene til karibiske boksmaneter

Ny forskning har avslørt at karibiske boksmaneter, til tross for deres lille størrelse og mangel på hjerne, er i stand til å lære å unngå hindringer ved å bruke visuelle signaler. Denne kognitive evnen, kjent som "assosiativ læring", har aldri blitt observert før hos dyr med et så primitivt nervesystem. Sammenlignet med mer avanserte dyr som fruktfluer eller mus, som har hjerner, viser manetene lignende ytelsesnivåer.

Den karibiske boksmaneten, også kjent som Tripedalia cystophora, er kjent for sin evne til å navigere gjennom grumsete vann og nedsenkede mangroverøtter. Dette utgjør en risiko som kan skade deres skjøre gelatinøse kropper, men de kan unngå skade takket være deres fire visuelle sensoriske sentre kalt rhopalia. Hvert rhopalium inneholder linseformede øyne og rundt tusen nevroner. I kontrast har fruktfluer 200,000 XNUMX nevroner i hjernen.

Til tross for at den er hjerneløs, viser den karibiske boksmaneten «operant condition», en type innlært atferd som innebærer å forutsi og unngå fremtidige problemer. Hovedforfatter Anders Garm forklarer at denne kapasiteten er mer kompleks enn klassisk kondisjonering, kjent demonstrert av Pavlovs eksperimenter med hunder. For å teste manetens evner, plasserte forskerne dem i en tank med glassvegger med striper av varierende mørke for å etterligne mangroverøtter. Manetene lærte seg raskt å navigere gjennom områder der stengene var minst synlige, og unngikk kollisjoner med veggene.

Forskerne mener at funnene deres støtter ideen om at dyr med et lite antall nevroner fortsatt kan lære. Dette antyder at læring kan være en grunnleggende egenskap ved nervesystemer. Cnidarians, dyregruppen som inkluderer maneter, sjøanemoner og koraller, er en "søstergruppe" for de fleste andre dyr og til og med mennesker. Dette antyder at en felles stamfar kunne ha utviklet et nervesystem som er i stand til assosiativ læring for rundt 500 millioner år siden.

kilder:

– Tidsskrift: Current Biology