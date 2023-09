Hjernecellekomponenter sporet tilbake til eldgamle hav

En fersk studie utført av eksperter ved Center for Genomic Regulation har oppdaget at hjernecellekomponenter var tilstede i grunt hav for rundt 800 millioner år siden. Gjennom undersøkelser av placozoer, bittesmå marine dyr, har forskere fått innsikt i nevronenes evolusjonære reise.

Placozoans, som er omtrent på størrelse med et stort sandkorn, bor i varmt, grunt vann og overlever ved å livnære seg på alger og mikrober. Til tross for mangelen på organer eller distinkte kroppsdeler, regnes placozoans som en av de fem primære dyrelinjene, sammen med ctenophores, svamper, cnidarians og bilaterians.

Sentralt i eksistensen av placozoans er peptidergiske celler, som frigjør peptider som styrer matingen og bevegelsene deres. Studien brukte molekylære og beregningsmessige analyser for å lage "celleatlas" for å forstå utviklingen og funksjonen til disse cellene. Det ble funnet at disse peptiderge cellene fungerte som forløpere til moderne nevroner.

Forskerne avdekket et intrikat nettverk av "i-mellom" celletyper som forbinder de ni viktigste celletypene i placozoans. Dessuten viste de peptiderge cellene, forskjellig fra andre celler, en overraskende likhet med nevroner som dukket opp millioner av år senere i mer avanserte organismer. Denne unike likheten med nevroner ble ikke observert hos tidlige forgreningsarter som svamper eller ctenoforer.

Studien avdekket tre bemerkelsesverdige paralleller mellom peptidergiske celler og nevroner. For det første differensierer placozoan-celler på en måte som ligner på nevrogenese observert hos cnidarians og bilaterianere. For det andre har disse cellene mange komponenter i en nevrons meldingsende, men mangler egenskapene til en ekte nevron, for eksempel å lede elektriske signaler. Til slutt avslørte dyp læring at disse cellene kommuniserer gjennom GPCR-er initiert av nevropeptider, og speiler nevronal kommunikasjon.

Ved å fremheve den evolusjonære tidslinjen, indikerer forskningen at de grunnleggende komponentene til nevroner tok form i eldgamle hav for 800 millioner år siden. Omtrent et århundre etter at deres forfedre dukket opp, utviklet placozoans peptidergiske celler seg sannsynligvis til å ha kritiske egenskaper som er essensielle for nevroner, som ionekanaler og postsynaptiske stillaser.

Mens det første moderne nevronet anslås å ha dukket opp for rundt 650 millioner år siden, er det nevronlignende celler i ctenoforer med distinkte egenskaper, noe som reiser spørsmål om den evolusjonære banen til nevroner. Studiens forfattere understreker behovet for ytterligere forskning for å løse disse åpne spørsmålene og få en klarere forståelse av de evolusjonære banene til nevroner og andre celletyper.

Etter hvert som genomisk sekvensering fortsetter å utvikle seg, forventes det at hemmelighetene som bæres av ikke-tradisjonelle modelldyr som placozoer, ctenophores og svamper gradvis vil bli låst opp, og kaste mer lys over den evolusjonære historien om livet.

