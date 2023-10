Kirurgen oppfordrer foreldre til ikke å kjøpe laserpenner som leker etter at gutten har fått permanent øyeskade

En konsulterende barneøyelege ber foreldrene om ikke å la barna leke med laserpenner som leker, etter en sak der en 11 år gammel gutt fikk permanent øyeskade. Gutten, kjent som Harry, mistet sitt sentrale syn tidligere i år og tester viste omfattende skade på netthinnen. Han får nå månedlige injeksjoner, men synet kommer kanskje aldri tilbake helt.

Aabgina Shafi, kirurgen som behandler Harry, avslørte at fire andre barn i Yorkshire for tiden gjennomgår behandling for lignende skader forårsaket av laserpenner. Frøken Shafi understreket at skaden påført av disse enhetene kan føre til blindhet eller andre irreversible skader, noe som krever livslang overvåking. Selv om det er ulovlig å skinne med laser mot et kjøretøy i bevegelse, er det lovlig å selge og eie laserpenner i Storbritannia.

Frøken Shafi forklarte at mange laserpenner som er tilgjengelige på markedet ikke samsvarer med EUs sikkerhetsstandarder, med noen som overskrider den merkede effekten. Hun advarte om at selv om barn kan ha glede av å bruke disse pennene til å spre ballonger, kan det føre til alvorlig skade å peke dem mot øynene.

Harrys foreldre oppdaget årsaken til skaden etter å ha tatt ham til en optiker. Tester avdekket UV-skader, og det var da moren hans husket at han hadde vært i besittelse av en laserpenn. I tillegg til skaden på høyre øye, viste tester skade på venstre øye, selv om synet for øyeblikket er upåvirket.

Harrys mor, som hadde kjøpt laserpennen på nettet, uttrykte beklagelse og oppfordret andre foreldre til ikke å gjøre samme feil. Hun fremhevet den potensielle langsiktige innvirkningen på sønnens liv, inkludert karriereutsiktene og evnen til å kjøre bil.

Saken fungerer som en påminnelse til foreldre om å være årvåkne når de kjøper leker til barna sine. Laserpenner kan virke ufarlige, men de kan få alvorlige konsekvenser når de brukes feil. Det er avgjørende for både produsenter og forbrukere å prioritere sikkerhet og sørge for at produktene oppfyller nødvendige standarder.

