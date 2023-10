Effekten av klimaendringer på blad- og blomstringstid

Den botaniske hagen i Glasnevin, Dublin har deltatt i et europeisk eksperiment siden 1970-tallet for å studere effektene av klimaendringer på tidspunktet for vegetasjonsvekst. Hagene har overvåket blading, blomstring og fall av klonede trær og treaktige busker som poppel, bøk, kirsebær og blomstrende rips. Disse plantene ble hentet fra tyske botaniske hager og sendt til forskjellige steder over hele Europa. Ved å registrere tidspunktet for bladfremveksten og blomstens utseende, kan forskerne vurdere klimaets innvirkning på disse fenologiske plantene.

I følge Matthew Jebb, direktøren for Botanic Gardens, tillater prosjektets langsiktige natur forskere å plotte endringer i årstidenes ankomst over tid. Dataene som samles inn fra identiske planter som vokser over hele Europa, er mer effektive for å forstå klimaendringer enn data samlet inn fra ett enkelt sted. Prosjektet har avslørt at vårblading har blitt fremskyndet med omtrent tre uker i Europa, noe som viser virkningen av klimaendringer. Jebb påpeker at planter i gjennomsnitt beveger seg fire kilometer i året mot nord på grunn av klimaendringene.

Denne endringen i blad- og blomstringstid har betydelige implikasjoner for forholdet mellom planter og deres miljø. Tidligere blading og blomstring kan forstyrre balansen mellom planter, pollinatorer og andre organismer som er avhengige av blomster. Det er frykt for at det kan være et vippepunkt der økosystemene slutter å fungere korrekt, noe som fører til begrenset evne for arter til å forplante seg. Jebb understreker viktigheten av å beskytte modne løvtre, som fanger opp store mengder karbon og er livsviktige for miljøet.

Funnene fra dette pågående prosjektet fremhever behovet for ytterligere forskning og bevaringsarbeid for å forstå og dempe effektene av klimaendringer på planteøkosystemer.

Kilder: The Guardian