Rollen til boreale og tempererte skoger i karbonbinding

Ved å bruke en banebrytende analysemetode for satellittbilder har et internasjonalt forskerteam med suksess kartlagt årlige endringer i global skogbiomasse mellom 2010 og 2019. Studien, koordinert av den franske kommisjonen for alternativ energi og atomenergi (CEA) og INRAE, fokuserte på å identifisere hovedkarbon synker over forskjellige skogbiomer.

Forskerne fant at boreale og tempererte skoger har blitt de primære globale karbonvaskene, og absorberer betydelige mengder karbondioksid. Derimot er tropiske skoger, som har vært utsatt for avskoging, brann og tørke, nesten karbonnøytrale. Disse funnene, publisert i tidsskriftet Nature Geoscience, understreker viktigheten av å ta hensyn til unge skoger og skogforringelse i prediktive karbon-sink-modeller for å utvikle mer effektive strategier for å redusere klimaendringer.

Karbonbinding, oppnådd gjennom økning i plantebiomasse, spiller en viktig rolle i å dempe klimaendringer. Balansen mellom biomassekarbon bestemmes av faktorer som plantevekst, ekspansjon av skogdekke, høsting, avskoging, nedbrytning, tredødelighet og naturlige forstyrrelser. Å overvåke endringer i karbonlagre av biomasse over tid er avgjørende for å forstå og forutsi virkningene av klimaendringer og menneskelige aktiviteter på økosystemer, noe som muliggjør utvikling av effektive retningslinjer for å redusere klimaendringer.

For å skaffe vegetasjonsdata brukte forskerne satellitten Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS), spesielt ved å bruke L-band vegetasjonsoptisk dybde (L-VOD) metoden. Denne unike tilnærmingen muliggjorde estimering av gjennomsnittlige overjordiske karbonlager på global skala. Imidlertid har den utbredte bruken av L-VOD begrensninger på grunn av radiofrekvensinterferens fra menneskelige aktiviteter og følsomhet for vegetativt vanninnhold.

For å møte disse utfordringene utviklet forskerteamet et dobbeltfilter som inkorporerte tidsmessige signalnedbrytingsteknikker for å minimere interferenseffekter. De brukte overjordiske biomassedata og et globalt kart over biomasseforholdet over og under bakken for å beregne den romlige og tidsmessige fordelingen av totalt levende biomassekarbon i terrestriske økosystemer fra 2010 til 2019.

Resultatene viste at terrestriske karbonlagre av biomasse økte med omtrent 500 millioner tonn per år fra 2010 til 2019. Boreale og tempererte skoger dukket opp som de primære bidragsyterne til den globale karbonsynken, mens tropiske skoger ble små karbonkilder på grunn av avskoging og tredødelighet forårsaket av tørke. Funnene fremhevet også betydningen av skogalderen, med gammel tropisk skog som er nesten karbonnøytral, mens unge og middelaldrende tempererte og boreale skoger fungerte som de største karbonvaskene.

Disse funnene utfordrer eksisterende prediksjonsmodeller som antar at all gammel skog er store karbonavløp og ikke tar hensyn til virkningen av skogforringelse og avskoging på tropiske skoger. For å forstå dynamikken til karbonvasker på globalt nivå, må man vurdere skogens alder og nedbrytning. Denne kunnskapen kan være grunnlaget for utviklingen av mer effektive tiltak for å redusere klimaendringer.

