Avduking av mysteriet om den spøkelsesaktige hånden i verdensrommet

NASAs siste røntgenromteleskop har fanget et fascinerende glimt av en stjerneeksplosjon, og avslører et himmelsk skue akkurat i tide til Halloween. Kalt «spøkelseshånden», dette uhyggelige fenomenet, formelt kjent som MSH 15-52, stammer fra restene av en massiv stjernes bortgang. Den katastrofale hendelsen, kalt en supernovaeksplosjon, etterlot seg en pulsar - et supertett, raskt-snurrende stjernelik.

Pulsarer, også kjent som roterende nøytronstjerner, har kraftige magnetiske felt som genererer intense vinder og stråler av ladede partikler, og danner det som omtales som en pulsarvindtåke. Når det gjelder MSH 15-52, injiserer pulsaren PSR B1509-58, som ligger nær midten av bildet, partikler ut i rommet, noe som gir opphav til en glødende formasjon som minner om en menneskelig hånd.

Forskere har analysert denne spøkelsesaktige hånden ved å bruke NASAs Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), slik at de kan observere MSH 15-52 i omtrent 17 dager. Disse observasjonene ga ny innsikt i pulsarens magnetfelt og orienteringen til dens røntgenstråler, et fenomen kjent som røntgenpolarisering. Dataene avslørte det første magnetfeltkartet over tåken, som Roger Romani, studiens hovedforfatter fra Stanford University, forklarte: "De ladede partiklene som produserer røntgenstrålene beveger seg langs magnetfeltet og bestemmer den grunnleggende formen til tåken, som f.eks. knoklene gjør i en persons hånd.»

Et spennende aspekt oppdaget av IXPE-dataene er tilstedeværelsen av bemerkelsesverdig høy polarisering i store områder av MSH 15-52, noe som indikerer minimal turbulens innenfor disse områdene av pulsarvindtåken. Følgelig resulterer dette i dannelsen av rette og jevne magnetfeltlinjer, som ligner strukturen til fingre og tommel. Omvendt gir komplekse og turbulente områder partikler en "energiboost", som er tydelig i den lyse, distinkte røntgenstrålen nær "håndleddet" til den håndformede strukturen.

Spesielt kaster disse funnene lys over historien til superenergetisk materie og antimateriepartikler rundt pulsaren. I følge Niccolò Di Lalla, en medforfatter av studien, "Dette lærer oss hvordan pulsarer kan fungere som partikkelakseleratorer." MSH 15-52, som ligger 16,000 2001 lysår unna Jorden, ble opprinnelig observert av NASAs Chandra X-ray Observatory i XNUMX.

De nylige oppdagelsene gjort gjennom IXPE-dataene ble publisert i The Astrophysical Journal, og ga astronomer en dypere forståelse av de mystiske kreftene som er i spill i den spøkelsesaktige hånden som dveler i verdensdypet.

Spørsmål og svar

Hva er MSH 15-52?

MSH 15-52 er en fengslende himmelformasjon som er et resultat av den eksplosive døden til en massiv stjerne, og etterlater seg en pulsar – en raskt-spinnende, supertett rest.

Hva er pulsarer?

Pulsarer er roterende nøytronstjerner med sterke magnetiske felt som genererer kraftige stråler av ladede partikler og intens vind, og danner det som er kjent som en pulsarvindtåke.

Hvordan ble den spøkelsesaktige hånden observert?

Den spøkelsesaktige hånden, eller MSH 15-52, ble observert ved hjelp av NASAs Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), som ga forskere verdifull innsikt i pulsarens magnetfelt og orienteringen til dens røntgenstråler.

Hva avslørte IXPE-dataene?

Dataene fra IXPE-observasjonene avslørte bemerkelsesverdig høy polarisering i spesifikke områder av MSH 15-52, noe som indikerer minimal turbulens. Dette resulterte i dannelsen av rette og ensartede magnetfeltlinjer som lignet fingre og tommel i strukturen. Komplekse, turbulente områder viste distinkte og lyse røntgenstråler.