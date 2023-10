Enorme oppdagelse: Forskere oppdager den fjerneste og klareste raske radioutbruddet til dags dato

By

Et internasjonalt team av forskere har gjort en forbløffende oppdagelse i studiet av raske radioutbrudd (FRB). De har oppdaget en FRB, kalt FRB 20220610A, som ikke bare er den lengste avstanden som noen gang er registrert, men også en av de lyseste som noen gang er observert. Det tok omtrent åtte milliarder år før FRB-signalet fra FRB 20220610A nådde jorden i juni i fjor, noe som gjør det rundt 50 prosent eldre enn den forrige avstandsrekordholderen.

Energien som frigjøres av FRB 20220610A på bare noen få millisekunder, anslås å tilsvare det vår sol produserer på 30 år. Denne utrolige lysstyrken skiller FRB 20220610A fra de fleste FRB-er som tidligere er funnet. Faktisk er den lysere enn alle unntatt én av de 55 FRB-ene som tidligere ble oppdaget av Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Gjennom oppfølgingsobservasjoner utført ved hjelp av European Southern Observatorys Very Large Telescope, konkluderte det australsk-ledede teamet med at FRB 20220610A sannsynligvis stammet fra et sammenslående par eller trio av galakser. Dette funnet stemmer overens med noen teorier rundt årsaken til FRB, selv om andre mulige forklaringer som supernovaer og magnetære nøytronstjerner også har blitt foreslått.

Til tross for den ukjente opprinnelsen til FRB, gir disse fascinerende fenomenene forskere en mulighet til å anslå universets masse. Professor Ryan Shannon, medleder for prosjektet, forklarer at den manglende materien i universet potensielt kan oppdages ved hjelp av raske radioutbrudd: «Raske radioutbrudd registrerer dette ioniserte materialet. Selv i rommet som er nesten helt tomt, kan de "se" alle elektronene, og det lar oss måle hvor mye ting som er mellom galaksene."

Oppdagelsen av FRB 20220610A støtter også teorien foreslått av den avdøde australske astronomen Jean-Pierre Macquart i 2020. Macquart foreslo at universets masse kan estimeres ved å studere raske radioutbrudd. Teamets funn stemmer overens med det som er kjent som "Macquarts forhold", som sier at jo lenger unna en rask radioutbrudd er, jo mer diffus gass avslører den mellom galakser. Imidlertid følger ikke alle FRB dette mønsteret, noe som understreker kompleksiteten til disse fenomenene.

Selv om dette gjennombruddet i forståelsen av FRB-er flytter grensene for vår kunnskap, vil det å oppdage enda lengre signaler kreve forbedret utstyr. Forskere venter ivrig på ferdigstillelsen av Square Kilometer Array Observatory, som er beregnet til å være i drift i 2028, som vil muliggjøre ytterligere utforskning og oppdagelse av nye FRB-rekorder.

kilder:

- BBC nyheter

– Science Daily