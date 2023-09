En OLED som sender ut blått lys ved rekordlav spenning: Potensielle fremskritt innen smarttelefon- og skjermteknologi

Forskere fra Tokyo Tech har gjort en banebrytende innovasjon innen teknologi for organisk lysdiode (OLED) ved å utvikle en OLED som sender ut blått lys ved en rekordlav spenning på 1.47 V. Dette gjennombruddet har potensial til å revolusjonere kommersielle smarttelefon- og skjermteknologier.

Blått lys er avgjørende for lysemitterende enheter, smarttelefonskjermer og storskjermer. Å utvikle effektive blå OLED-er har imidlertid vært utfordrende på grunn av den høye spenningen som kreves for driften. Tradisjonelle blå OLED-er krever vanligvis rundt 4 V for en luminans på 100 cd/m2, som er høyere enn spenningen til litium-ion-batterier som vanligvis brukes i smarttelefoner. Derfor er det et presserende behov for å utvikle blå OLED-er som kan operere ved lavere spenninger.

Forskerne fra Tokyo Tech har i samarbeid med andre institusjoner utviklet en oppkonvertering OLED som oppnår blå emisjon ved en ultralav tennspenning på 1.47 V. Enheten bruker spesifikke materialer, inkludert NDI-HF som akseptor, 1,2- ADN som donor, og TbPe som fluorescerende dopingmiddel. OLED-en opererer ved å bruke en oppkonverteringsmekanisme, der hull og elektroner injiseres i henholdsvis donor- og akseptorlagene, og rekombineres ved donor/akseptor-grensesnittet for å danne en ladningsoverføringstilstand. Denne tilstanden overfører selektivt energi til emitteren, noe som resulterer i emisjon av blått lys.

Den nye OLED-en demonstrerte en luminans på 100 cd/m2, tilsvarende den for en kommersiell skjerm, på bare 1.97 V. Denne prestasjonen reduserer spenningskravet for blå OLED-er betydelig, noe som gjør det mulig å oppfylle de kommersielle kravene til disse enhetene. Studien fremhever viktigheten av å optimalisere utformingen av donor/akseptor-grensesnittet for å kontrollere eksitoniske prosesser.

Avslutningsvis er utviklingen av en OLED som sender ut blått lys ved rekordlav spenning et bemerkelsesverdig skritt fremover innen OLED-teknologi. Dette gjennombruddet har potensial til å drive fremskritt innen smarttelefon- og skjermteknologier, noe som gjør dem mer energieffektive og tilgjengelige.

