En ny mekanisme som involverer hjernens blodkar kaster lys over dannelsen av langtidsminne

By

Forskere har oppdaget en tidligere ukjent mekanisme knyttet til hjernens blodårer som bidrar til prosessen med langtidsminnedannelse. Mens de fleste studier har fokusert på nevroner for å forstå læring og hukommelse, tyder nyere funn på at andre celletyper, som pericytter, også spiller en rolle.

Pericytter er celler som kler veggene til små blodårer i hjernen og er ansvarlige for å opprettholde helsen til blod-hjerne-barrieren. Nyere forskning indikerer imidlertid at pericytter også kan være involvert i ulike nevrologiske tilstander, inkludert slag, epilepsi og multippel sklerose.

Studiens seniorforfatter, Cristina Alberini, understreker viktigheten av denne oppdagelsen, og sier at hjernesykdommer assosiert med vaskulære og metabolske problemer kan stamme fra mangler i samarbeidet mellom ulike celletyper. Denne nye innsikten åpner for nye muligheter for å forstå de underliggende årsakene til tilstander som Alzheimers sykdom og demens.

Forskerne undersøkte også rollen til et proteinhormon kalt insulinlignende vekstfaktor 2 (IGF2) i læring og hukommelse. De fant at IGF2-nivåer økte i pericytter etter læring hos rotter og mus. Denne oppdagelsen førte til spørsmålet om IGF2 i pericytter er nødvendig for dannelsen av langtidsminner.

For å undersøke videre, utførte forskerne eksperimenter med mus der IGF2-produksjon i pericytter ble eliminert. De fant at disse musene ikke var i stand til å danne langtidsminner sammenlignet med normale mus. Spesifikt viste de mangler i både kontekstuell og romlig hukommelse, noe som indikerer viktigheten av IGF2 i pericytter for minnedannelse.

Videre observerte forskerne at nevronal stimulering førte til IGF2-produksjon i pericytter, som deretter stimulerte nevronale aktiveringsmekanismer assosiert med læring. Dette funnet antyder at det er et samarbeidsforhold mellom nevroner og pericytter i dannelsen av langtidsminner.

Avslutningsvis fremhever denne studien betydningen av pericytter og deres produksjon av IGF2 i den intrikate prosessen med dannelse av langtidshukommelse. Å forstå disse mekanismene kan føre til fremskritt i behandling av hukommelsesrelaterte lidelser og nevrologiske tilstander.

kilder:

– Kiran Pandey, et al., Neuronal aktivitet driver IGF2-ekspresjon fra pericytter for å danne langtidshukommelse, Neuron (2023).