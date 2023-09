Voldelig fôring: Hvordan supermassive svarte hull vri seg og river rom-tid

En fersk studie utført av forskere fra Northwestern University har utfordret den konvensjonelle forståelsen av hvordan supermassive sorte hull mates. Det ble tidligere antatt at sorte hull gradvis forbruker materie over lange perioder. Ved å bruke høyoppløselige 3D-simuleringer oppdaget forskerne imidlertid at disse kosmiske gigantene voldsomt vrir og river fra hverandre rom-tid for å konsumere materie i forbløffende raske hastigheter, og fullføre en spisesyklus på bare noen få måneder.

Teamet brukte Summit, en av verdens største superdatamaskiner, til å gjennomføre en 3D-simulering som integrerte gassdynamikk, magnetiske felt og generell relativitet. Denne simuleringen ga et omfattende syn på svarte hulls oppførsel og avslørte at sorte hull vrir den omgivende romtiden, og river fra hverandre akkresjonsskiven i indre og ytre underskiver. Det sorte hullet sluker deretter den indre skiven, og lar rusk fra den ytre underskiven fylle tomrommet.

Denne prosessen, kjent som «spis-påfyll-spis», forklarer potensielt den mystiske oppførselen til kvasarer med «skiftende utseende». Kvasarer er svært lysende galaktiske kjerner drevet av supermassive sorte hull. Kwasarer med skiftende utseende viser raske og drastiske variasjoner i lysstyrken, og slås ofte av og på i løpet av noen måneder til noen år.

Tidligere teorier slet med å forklare hvorfor den indre delen av en akkresjonsskive forsvant og fyltes raskt opp igjen. Simuleringene viste imidlertid at når de indre og ytre underdiskene kobles fra, begynner det sorte hullets "matingsvanvidd". Konkurransen mellom det sorte hullets rotasjon og friksjonen og trykket inne i skiven fører til at skivene rives og den indre skiven skyves innover.

I motsetning til tidligere antagelser, avslørte simuleringene også at akkresjonsskiver ikke nødvendigvis er på linje med det sorte hullets rotasjon. I stedet slingrer de indre og ytre underskivene uavhengig i forskjellige hastigheter og vinkler. Denne deformasjonen av hele akkresjonsskiven får gasspartikler til å kollidere, noe som resulterer i utbrudd av lys og energi.

Den nye forståelsen av hvordan supermassive sorte hull mates åpner spennende veier for videre undersøkelse av disse gåtefulle kosmiske enhetene. Den utfordrer langvarige teorier og gir en mer nøyaktig skildring av matvanene deres, og gir en bedre forståelse av mekanismene som driver oppførselen deres.

Kilde: Northwestern University-forskere