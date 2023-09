Svarte hull forbruker omgivelsene sine raskere enn forventet

By

En fersk studie utført av Northwestern University har kastet nytt lys over den glupske appetitten til sorte hull. Selv om det er kjent at sorte hull ikke spiser som levende organismer, lar gravitasjonskraften dem sluke objekter i nærheten som gass, støv og til og med stjerner. Denne prosessen blir ofte referert til som "spising".

Tradisjonelt ble det antatt at sorte hull konsumerte materie fra omgivelsene i et sakte tempo, etter spådommene fra klassisk akkresjonsdiskteori. Den nye forskningen, som brukte avanserte 3D-simuleringer, har imidlertid bevist at denne antakelsen er feil.

Studien fant at sorte hull river gjennom akkresjonsskiven deres med forbløffende høye hastigheter, og sluker den i hovedsak i en virvelvind. En akkresjonsskive er en virvlende skive av materie som spiraler inn i et svart hull. Denne skiven dannes når det sorte hullet er i et binært system med en følgestjerne eller når det er omgitt av en sky av gass og støv. Det sorte hullets enorme gravitasjonskraft tiltrekker disse elementene, og får dem til å spiralere inn i dypet av det sorte hullet.

Oppdagelsen av dette akselererte forbruket gir verdifull innsikt i oppførselen til sorte hull og deres innvirkning på omgivelsene. Forskerne ved Northwestern University håper at denne nyvunne forståelsen kan hjelpe forskere å løse mysteriene rundt disse gåtefulle kosmiske enhetene.

Som konklusjon fører svarte hulls umettelige sult til at de konsumerer omgivelsene mye raskere enn tidligere antatt. Gjennom sin enorme gravitasjonskraft forbruker de raskt gass, støv og til og med stjerner. Den nylige studien utført av Northwestern University og basert på 3D-simuleringer har avdekket dette akselererte forbruket, og gir ny innsikt i oppførselen til sorte hull.

