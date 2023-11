Det unnvikende spinnet til M87s supermassive svarte hull

By

I en banebrytende prestasjon har et internasjonalt team av astronomer ledet av Yuzhu Cui gitt definitive bevis på det spinnende supermassive sorte hullet i sentrum av den gigantiske elliptiske galaksen M87. Denne oppdagelsen legger enda en milepæl til M87s arv, som begynte i 1918 da den ble den første galaksen som avslørte sin lysende jet. Videre ble M87 historie i 2019 da Event Horizon Telescope tok det første bildet av et svart hulls skygge.

Det supermassive sorte hullet i M87 veier svimlende 6.5 milliarder solmasser, noe som gjør det over tusen ganger mer massivt enn det sorte hullet i sentrum av Melkeveien vår. Å hente data fra disse gåtefulle objektene er ingen enkel prestasjon, men forskerne utnyttet forhåndsdyser og akkresjonsdisker, sammen med Einsteins generelle relativitetsteori, for å dykke ned i mysteriene til M87.

Ved å analysere 17 års data fra et globalt nettverk av radioteleskoper, oppdaget Cuis team en bemerkelsesverdig 11-års syklus av presesjonsstråler og avslørte at rotasjonsaksene til det sorte hullet og dets akkresjonsskive er feiljustert. Denne feiljusteringen får strålen til å forskyve seg eller vingle, noe som resulterer i presesjon. Modellene utviklet av teamet samsvarer nøyaktig med observasjonsdataene, og bekrefter at det supermassive sorte hullet i hjertet av M87 faktisk spinner og spiller en avgjørende rolle i energioverføringsmekanismer.

Dette gjennombruddet markerer ikke bare et betydelig skritt fremover i å forstå svarte hull, men stiller også nye spørsmål og utfordringer for forskere. Forskere er nå ivrige etter å undersøke strukturen til den tilhørende akkresjonsskiven og bestemme rotasjonshastighetene til både det sorte hullet og skiven. Ved å avdekke disse mysteriene håper astronomer å få dypere innsikt i de bemerkelsesverdige energiproduserende mekanismene til aktive galaktiske kjerner som M87.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Spørsmål: Hvor langt unna er M87?

A: M87 ligger omtrent 55 millioner lysår unna Jorden.

Spørsmål: Hvor massivt er det supermassive sorte hullet i M87 sammenlignet med det i Melkeveien?

A: Det sorte hullet i M87 er over tusen ganger mer massivt enn det i Melkeveien.

Spørsmål: Hva er presesjon?

A: Presesjon refererer til den gradvise endringen i orienteringen til et objekts rotasjonsakse. Når det gjelder M87s sorte hull, fører dens feiljusterte akse til at strålen skifter eller vingler, noe som resulterer i presesjon.

Spørsmål: Hva er akkresjonsdisker?

A: Akkresjonsskiver er roterende skiver av gass og støv som omgir gjenstander som sorte hull. De dannes når gass fra det omkringliggende rommet blir trukket mot gravitasjonskraften til det sorte hullet.

Spørsmål: Hva er betydningen av å bekrefte spinn av M87s sorte hull?

A: Bekreftelse av spinnet til M87s sorte hull gir verdifull innsikt i energioverføringsmekanismene og prosessene som skjer i aktive galaktiske kjerner. Denne oppdagelsen hjelper astronomer bedre å forstå dannelsen og oppførselen til sorte hull.

