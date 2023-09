Ny studie antyder at det nærmeste svarte hullet til jorden kan være 150 lysår unna

En fersk studie har utfordret vår forståelse av det nærmeste sorte hullet til jorden. Tidligere forskning indikerte at det nærmeste kjente sorte hullet var lokalisert 1,560 lysår unna. Imidlertid antyder en ny studie publisert i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society at det kan være et svart hull så nært som 150 lysår fra Jorden.

Studien fokuserte på Hyades-hopen, som er den nærmeste åpne stjernehopen til planeten vår. Ved å bruke data fra European Space Agencys Gaia-oppdrag, analyserte forskere fra University of Padua og University of Barcelona bevegelsen og utviklingen til stjernene i Hyades-hopen. Gjennom simuleringer fant de bevis som tyder på tilstedeværelsen av sorte hull i eller nær klyngen.

En åpen klynge er en samling stjerner som holdes løst sammen av gravitasjonskraften og har felles egenskaper, som alder og kjemisk sammensetning. Forskerne sammenlignet simuleringsresultatene med de faktiske posisjonene og hastighetene til stjernene i Hyadene, som ble nøyaktig observert av Gaia-satellitten. Simuleringene indikerte at det er to eller tre sorte hull i midten av klyngen eller i nærheten.

Hvis bekreftet, vil disse sorte hullene være de nærmeste kandidatene til vårt solsystem. Denne oppdagelsen kaster ikke bare lys over fordelingen av sorte hull i galaksen, men gir også innsikt i hvordan de påvirker utviklingen av stjernehoper og bidrar til gravitasjonsbølgekilder.

Svarte hull er ekstremt tette objekter dannet fra kollapsen av massive stjerner. Deres gravitasjonskraft er så sterk at ikke engang lys kan unnslippe det. Selv om de ikke kan observeres direkte, utledes deres tilstedeværelse vanligvis ved å studere deres innvirkning på omkringliggende materie. For eksempel resulterer ødeleggelsen av en passerende stjerne av et sort hull i påvisbare røntgenstråler.

Deteksjonen av gravitasjonsbølger i 2015 har betydelig avansert forskning på sorte hull. Gravitasjonsbølger ble først observert fra kollisjonen av to sorte hull som ligger 1.3 milliarder lysår unna, og utløste videre etterforskning av disse gåtefulle himmellegemene.

