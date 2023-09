Spisevanene til supermassive svarte hull: Ny studie avslører overraskende funn

By

En ny studie ledet av Northwestern University utfordrer tidligere antakelser om spisevanene til supermassive sorte hull. Mens det tidligere ble antatt at sorte hull spiste maten deres sakte, viser nye simuleringer at de faktisk sluker den mye raskere. Resultatene av denne banebrytende studien vil bli publisert i The Astrophysical Journal 20. september.

I følge høyoppløselige 3D-simuleringer, vrider spinnende sorte hull den omgivende rom-tid, noe som får gassakkresjonsskiven til å rive i indre og ytre underdisker. De sorte hullene forbruker først den indre ringen, og deretter fyller rusk fra den ytre underdisken gapet. Denne spise-påfyll-spise-prosessen skjer i løpet av noen måneder, mye raskere enn tidligere antatt.

Denne nye forståelsen kan bidra til å forklare oppførselen til kvasarer, som er noen av de lyseste objektene på nattehimmelen. Kvasarer blusser ofte opp og forsvinner deretter uten forklaring. De raske endringene observert i kvasarer er i samsvar med ødeleggelsen og påfyllingen av de indre områdene av akkresjonsskiven.

Den tidligere antagelsen om at akkresjonsskiver var på linje med det sorte hullets rotasjon har blitt bevist feil. Simuleringen utført av forskerne indikerer at regionene rundt sorte hull er mer turbulente enn tidligere antatt. Ved å bruke en av verdens største superdatamaskiner laget forskerne en 3D-simulering av en tynn, skråstilt akkresjonsskive som tok hensyn til gassdynamikk, magnetiske felt og generell relativitet.

Vridningen forårsaket av frame-draging, et fenomen der det spinnende sorte hullet drar rom-tid rundt seg, får hele disken til å vingle. Den indre skiven vingler raskere enn de ytre delene, noe som resulterer i kollisjoner som driver materiale nærmere det sorte hullet. Til slutt brytes den indre disken fra resten av disken og underdiskene begynner å utvikle seg uavhengig.

Rivningsområdet, der de indre og ytre underdiskene kobles fra, er der matingsvanviddet begynner. Rotasjonen av det sorte hullet konkurrerer med friksjonen og trykket inne i skiven, noe som får de indre og ytre skivene til å kollidere og skyve den indre skiven mot det sorte hullet. Denne prosessen skaper en syklus av spise-påfyll-spise.

Denne studien kan potensielt forklare fenomenet "endrende utseende" kvasarer, der kvasarer endrer seg drastisk over tidsskalaer fra måneder til år. Simuleringene utført av forskerne gir en mulig forklaring på den raske lysingen og dimmingen som observeres i disse objektene.

Samlet sett kaster denne studien nytt lys over de komplekse spisevanene til supermassive sorte hull og baner vei for videre forskning for å forstå deres oppførsel.

Definisjoner:

– Akkresjonsskive: En skive av gass, støv og annet som går i bane rundt et himmellegeme, for eksempel et svart hull eller en ung stjerne, før den til slutt faller ned på objektet.

– Quasar: En ekstremt lyssterk og fjern aktiv galaktisk kjerne som sender ut enorme mengder energi, spesielt i form av lys og radiobølger.

