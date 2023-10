Sorte hull kan eksistere i perfekt balanserte par, studieshow

Forskere fra University of Southampton, sammen med kolleger fra universitetene i Cambridge og Barcelona, ​​har oppdaget at sorte hull potensielt kan eksistere i par som er perfekt balansert og holdt i likevekt av en kosmologisk kraft, som etterligner et enkelt gigantisk sort hull. Dette funnet utfordrer konvensjonelle teorier om sorte hull, som antyder at de bare kan eksistere som isolerte objekter i rommet.

Sorte hull er astronomiske objekter med en utrolig sterk gravitasjonskraft, så intens at ingenting, ikke engang lys, kan unnslippe dem. De er ekstremt tette, med en masse som kan passe hele jorden inn i et lite rom.

I følge konvensjonelle teorier basert på Einsteins teori om generell relativitet, kan sorte hull eksistere som statiske eller spinnende objekter på egen hånd. Imidlertid tiltrekker og kolliderer gravitasjonskraften dem til slutt. Denne antakelsen gjelder når man vurderer et statisk univers, men hva om universet stadig utvides?

Forskerne antyder at i et stadig ekspanderende univers kan par med sorte hull eksistere i harmoni, og skape en illusjon av et enkelt sort hull. Dette er mulig på grunn av en kosmologisk konstant, også kjent som mørk energi, som ble introdusert i Einsteins teori. Den kosmologiske konstanten får universet til å akselerere med en konstant hastighet, noe som påvirker interaksjonen og eksistensen av sorte hull.

Gjennom komplekse numeriske metoder demonstrerte teamet at to statiske sorte hull kan eksistere i likevekt, deres gravitasjonsattraksjon motvirket av utvidelsen assosiert med den kosmologiske konstanten. Dette betyr at selv i et ekspanderende univers holder de sorte hullene en fast avstand fra hverandre. Gravitasjonskraften kompenserer for ekspansjonen som prøver å trekke dem fra hverandre.

På avstand vil et par sorte hull i likevekt fremstå som et enkelt sort hull, noe som gjør det utfordrende å skille mellom de to. Dette funnet åpner for muligheter for videre forskning, ettersom teorien også kan gjelde for spinnende sorte hull og potensielt til og med flere sorte hull.

Studien ble utført av forskere fra University of Southampton, University of Cambridge og University of Barcelona. Funnene deres ble publisert i tidsskriftet Physical Review Letters, og artikkelen ble gjennomgått som en Viewpoint-artikkel.

kilder:

– Professor Oscar Dias (University of Southampton)

– Professor Gary Gibbons (University of Cambridge)

– Professor Jorge Santos (University of Cambridge)

– Dr Benson Way (University of Barcelona)

– 'Static Black Binaries in the Sitter Space' – Physical Review Letters